Questa settimana NVIDIA fornisce notizie importanti sia per gli utenti del servizio GeForce NOW che per gli amanti dell’acclamato gioco A Plague Tale: Requiem.

Per gli utenti GeForce NOW la società annuncia l’arrivo di nuovi titoli esclusivi per PC come Genshin Impact e il gioco gratuito di Epic Games Store di questa settimana Car Mechanic Simulator 2018.

Con l’arrivo di Genshin Impact su GeForce NOW, i membri potranno ufficialmente intraprendere un viaggio nel mondo immersivo di Tevyat, inoltre ci sarà una sorprendente novità per gli utenti del servizio.

I nuovi giocatori riceveranno da subito uno starter kit di livello 10, che comprende un buono di 10.000 Mora per l’acquisto di nuovi oggetti, cinque minerali di potenziamento delle armi, tre pesci-scoiattolo, tre stufati di mele del nord per il carburante e 10 punti esperienza dell’avventuriero per salire più facilmente di livello.

Ecco i giochi in arrivo questa settimana su GeForce NOW

Di seguito trovate l’elenco dei titoli aggiunti alla libreria GeForce NOW.

Car Mechanic Simulator 2018 (gratuito su Epic Games Store, 23-30 giugno)

Airborne Kingdom (Steam)

Pesca: Nord Atlantico (Steam)

Genshin Impact (Launcher nativo)

Vita Immortale (Steam)

King Arthur: Knight’s Tale (Steam)

SimAirport (Steam)

Skeleton Crew (Steam)

NVIDIA DLSS e Ray-Tracing in arrivo per “A Plague Tale: Requiem”

Asobo Studio e Focus Entertainment stanno collaborando con NVIDIA per aggiungere le funzionalità NVIDIA RTX e DLSS al gioco A Plague Tale: Requiem, il sequel dell’acclamato A Plague Tale: Innocence.

Se desiderate migliorare la vostra esperienza di gioco potete dare un’occhiata alle migliori schede video del mese, oppure ai migliori smartphone per giocare. Ricordiamo inoltre che GeForce NOW offre la possibilità di usufruire di una piattaforma di gioco di fascia alta anche sui dispositivi Apple come Macbook Pro, Macbook Air, iMac e Mac Mini.