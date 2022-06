Smart Home Dashboard è un sistema per consentire agli utenti di visualizzare e gestire i dispositivi intelligenti connessi ad Amazon Alexa direttamente dalla propria TV.

Questa funzionalità è stata rilasciata a dicembre per gli utenti Fire TV negli Sati Uniti e in Canada e oggi Amazon annuncia che la nuova Smart Home Dashboard ora è disponibile anche in Italia sulla piattaforma Amazon Fire TV.

Attraverso la nuova Smart Home Dashboard gli utenti ora possono visualizzare e controllare i dispositivi intelligenti già collegati nella propria smart home tramite Fire TV.

Ad esempio basta pronunciare “Alexa, mostra il pannello della casa intelligente” e sulla Smart TV verranno visualizzare tutte le luci, le prese e gli interruttori intelligenti collegati, con la possibilità di monitorare il loro stato e controllarli attraverso il telecomando.

Smart Home Dashboard permette di visualizzare e controllare tutti i dispositivi intelligenti della casa