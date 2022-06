Proprio ieri Xiaomi ce la presentava a Parigi, in un evento dedicato a lei e ad altri prodotti del suo eterogeneo ecosistema (un monopattino elettrico, un 2-in-1 e una nuova TV). E oggi, come promesso, Xiaomi Smart Band 7 arriva in Italia, disponibile sul mercato già da ora, anche su Amazon. L’offerta di lancio è piuttosto interessante perché permette di risparmiare un buon 17% sul prezzo di listino. Attenzione però che la promozione in questione dura solo per una manciata di ore: è in vigore fino a domani.

L’offerta di lancio di Xiaomi Smart Band 7, disponibile anche su Amazon

La nuova smartband di casa Xiaomi è un prodotto che continua sulla strada di successo già tracciata dai modelli precedenti, ponendosi come un aggiornamento anziché come una rivoluzione rispetto alla 6. Cresce il display di Xiaomi Smart Band 7, ora più grande del 25%, un pannello AMOLED da 1,62 pollici, crescono anche le funzioni fra cui vi sono oltre 110 modalità sportive a disposizione, nuove metriche per controllare gli allenamenti (come la gestione del carico di allenamento, del tempo di recupero e dell’intensità di allenamento, o la stima del VO2 max).

Non c’è il GPS, benché supporti la funzione GPS connesso (per sfruttare la geolocalizzazione dello smartphone, nel caso in cui si volesse tracciare in maniera accurata anche uno sport), non c’è nemmeno l’NFC, nonostante probabilmente arriverà in futuro la versione dedicata, per ora esclusiva del mercato natio (non che sia particolarmente bramata, soprattutto da noi).

Dunque, questa Xiaomi Smart Band 7 è da oggi disponibile anche in Italia. Come anticipato ieri, è in offerta di lancio a 49,99 euro invece di 59,99 e la potete acquistare nella colorazione nera direttamente sul Mi Store italiano o se preferite anche su Amazon allo stesso prezzo. Sappiate però che c’è tempo fino a domani visto che la promozione dura solo 48 ore.

