Un anno fa AMD ha presentato FidelityFX Super Resolution (FSR), una soluzione di upscaling all’avanguardia che garantisce un notevole aumento delle prestazioni nei videogiochi supportati.

FSR è diventata la tecnologia software gaming più rapidamente adottata nella storia di AMD e attualmente sono oltre 110 i videogiochi disponibili e di prossima uscita che supportano FSR 1.0 e FSR 2.0.

Inoltre, a partire da oggi FSR 2.0 è disponibile su GPUOpen per il download gratuito per gli sviluppatori di videogame.

Oltre 110 giochi disponibili e di prossima uscita supportano FSR 1.0 e FSR 2.0

Il supporto FSR 2.0 è disponibile per 22 giochi disponibili e di prossima uscita, compresi i titoli annunciati di recente: Abyss World, Hitman 3, Rescue Party: Live!, Super People e The Callisto Protocol. Inoltre oggi è stato annunciato l’arrivo di FSR 2.0 in The Bridge Curse, Thymesia e Tiny Tina’s Wonderlands.

Il supporto di FSR 1.0 si estende fino a includere le versioni migliorate di Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7: Biohazard e iRacing, così come il supporto in arrivo per Call of the Wild: The Angler, Lies Of P, PC Building Simulator 2 e Project HP.

FSR 2.0 ora disponibile per gli sviluppatori di videogiochi su GPUOpen

FSR 2.0 è ora disponibile in versione API open source per facilitare l’integrazione, con una documentazione completa e codice sorgente in C++ e HLSL completo, inoltre supporta DirectX 12 e Vulkan, con plug-in per Unreal Engine 4 e 5 in arrivo. FSR 2.0 è supportata anche su Xbox e sarà disponibile in Xbox GDK.

Per maggiori informazioni sugli importanti traguardi raggiunti da FSR nell’ultimo anno e su come FSR si posiziona rispetto ai competitor è possibile visitare il blog. Per ulteriori dettagli sul rilascio di FSR 2.0 per gli sviluppatori, è possibile consultare GPUOpen.

