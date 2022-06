La più recente Tesla Model Y Performance, con particolare riferimento al modello prodotto in Germania, è stata recentemente messa alla prova da Bjørn Nyland, dimostrando un’efficienza da riferimento per la categoria e risultati di autonomia davvero degni di nota.

Stando a quanto viene mostrato nella prova video completa, Model Y Performance di Tesla — che pochi giorni addietro aveva regalato risultati altrettanto notevoli in materia di ricarica rapida —, nel caso di specie made in Germany (MIG), è il modello più efficiente della categoria, a parità di condizioni. È bene precisare, infatti, che l’auto elettrica protagonista della prova è stata testata con ruote da 21 pollici, in condizioni di asciutto e con una temperatura di 18-19°C.

Venendo ai numeri, ad una velocità di 90 km/h, il consumo medio di Tesla Model Y Performance è stato di soli 146 Wh/km; salendo ad una velocità di 120 km/h, invece, i consumi sono passati a 205 Wh/km.

Bjørn Nyland, autore della prova, ha stimato un’autonomia di circa 510 km a 90 km/h e di 361 km a 120 km/h; questi numeri sono riferiti ad una batteria con una capacità di 74-74,4 kWh. Anche in questo caso si tratta di dati che mettono Model Y Performance al primo posto nel segmento crossover/SUV.

Ecco una sintesi dei risultati della prova di Tesla Model Y Performance (MIG) 2022.

Resultati a 90 km/h:

autonomia di 510 km

consumo energetico di 146 Wh/km

capacità stimata della batteria: 74,4 kWh

temperatura di 19°C

21″ Pirelli P Zero (255/35-21)

Resultati a 120 km/h (differenza del 33%):

autonomia di 361 km (inferiore 29%)

consumo energetico di 205 Wh/km (maggiore del 40%)

capacità stimata della batteria: 74 kWh

temperatura di 18°C

21″ Pirelli P Zero (275/35-21).

A sorprendere maggiormente di questi risultati è che, sebbene il nuovo modello sia leggermente più pesante di quello 2021 (2.100 kg vs. 2.060 kg) e le ruote siano più pesanti, l’autonomia è ugualmente migliorata. A fare la differenza potrebbero essere stati fattori come la capacità della batteria, il tipo di ruote usate, le condizioni meteo non uguali, o semplicemente il lavoro dei tecnici di Tesla. Per i più curiosi, ecco il video completo.

