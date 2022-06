NVIDIA ha appena annunciato i titoli che questa settimana si aggiungono alla libreria di GeForce NOW. Tra le novità spicca il popolare gioco di ruolo d’azione Genshin Impact, tuttavia la piattaforma annuncia anche le novità in arrivo con l’aggiornamento dell’app GeForce NOW.

GeForce NOW aggiunge Genshin Impact al catalogo di giochi in streaming

Lo sviluppatore del popolare action RPG rilascerà una nuova beta giocabile da tutti i membri di GeForce NOW a partire dalla prossima settimana. Genshin Impact sarà presto disponibile su tutti i dispositivi e grazie a GeForce NOW a breve sarà giocabile in streaming anche su PC, Mac e i Chromebook più datati o meno potenti.

Gli utenti abbonati a RTX 3080 potranno inoltre godere di un livello e di un’esperienza di gioco superiori con risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo sulle app per PC e Mac. Genshin Impact sarà disponibile solo su PC, Mac e Chromebook al momento di lancio.

L’app GeForce NOW si aggiorna: ecco le novità

Questa settimana NVIDIA sta implementando l’aggiornamento 2.0.41 dell’app GeForce NOW che offre una funzionalità molto richiesta: il supporto per copia e incolla dagli appunti durante lo streaming da app per PC e Mac.

Grazie a questo aggiornamento i membri Geforce NOW potranno inoltre accedere ai loro giochi ancora più rapidamente e questa settimana le novità si estendono anche ai giocatori in mobilità che ottengono un maggiore accesso ai vantaggi di un abbonamento RTX 3080 e ai giochi per PC, poiché lo streaming a 120 FPS è stato portato su tutti dispositivi mobili con display a 120 Hz.

Ecco i sei giochi in arrivo questa settimana su GeForce NOW

Chivalry 2 (Nuova versione su Steam)

Starship Troopers – Terran Command (Nuova versione su Steam ed Epic Games Store)

Builder Simulator (Steam)

Superland (Gratuito su Epic Games Store)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)

POSTAL: Brain Damaged (Steam)

