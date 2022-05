Proprio qualche giorno fa vi comunicavamo di un problema di sicurezza rilevato dal team di Google relativo alla gestione delle porte USB dei Chromebook. Ad oggi non sappiamo se la casa di Mountain View abbia già provveduto ad aggiustare le cose, ma vi torniamo a parlare di gestione della connettività USB per un altro motivo.

Google ha infatti rilasciato il nuovo aggiornamento di Chrome OS, ora alla versione 102, aggiornamento che contiene diverse novità, fra cui gli avvisi automatici al rilevamento di incompatibilità (e non solo) dei cavi USB di tipo C collegati al proprio computer. Scopriamo meglio di che si tratta e le altre novità dell’update in questione.

Le novità di Chrome OS 102

Non è affatto raro che i malfunzionamenti fra periferiche e computer siano legate proprio allo strumento che li connette, il cavo USB. E ritrovarsi degli avvisi dedicati che segnalano proprio questo genere di problemi, si capisce, è una bella comodità che, a partire dal nuovo aggiornamento di Chrome OS diventa alla portata di tutti.

La versione 102, come anticipato, avverte gli utenti nel caso in cui i cavi USB C non supportino un monitor, non siano compatibili con le tecnologie USB 4 o Thunderbolt o non funzionino nella maniera adeguata. Ci sono per questo delle notifiche apposite che riguardano i casi che seguono:

il cavo USB potrebbe non supportare i monitor o connettersi correttamente;

i monitor o connettersi correttamente; il cavo USB può influire sulle prestazioni (non supporta Thunderbolt, USB 4 o se il dispositivo supporta velocità superiori rispetto al cavo).

Vi sono tuttavia dei requisiti necessari per poter fruire di questo sistema di notifica della versione 102 di Chrome OS, ovverosia avere un Chromebook dotato di processori Intel Core di undicesima o dodicesima generazione con supporto a USB 4 o Thunderbolt. Ecco un esempio di come si presenta la notifica in questione.

L’altra novità della versione 102 di Chrome OS riguarda la migliore gestione dei ridimensionamenti con lo strumento magnifier. Ecco come:

Ultima, ma non per importanza, la disponibilità per tutti i Chromebook dell’app Cursive, lanciata lo scorso anno con il Chromebook X2 di HP. Per chi non la conoscesse, si tratta di un’app per prendere appunti, che supporta lo stilo e sarà preinstallata sui dispositivi idonei. Previsti anche dei miglioramenti alla PWA di Cursive (Progressive Web App) che vanno a sistemare la modifica dello spessore del tratto, oltre che dello stile e del colore.

Chi vuole, può scaricare e installare l’app Cursive da qui. Mentre per quanto riguarda la disponibilità dell’aggiornamento, Google lo ha annunciato già da qualche giorno, segno che dovreste trovarlo già disponibile nella sezione apposita riservata agli aggiornamenti di Chrome OS.

In copertina c’è Acer Chromebook 515

