Il NO IVA di MediaWorld è tornato: offerte su PC e notebook disponibili solo oggi

Nelle scorse ore ha preso il via una nuova iniziativa promozionale firmata MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online —, valida solo per oggi, 10 giugno 2022, e avente un tema ben delineato: “NO IVA su PC & Notebook” mette insieme una lista lunga e diversificata di offerte composta da Computer, Mac e periferiche varie. Come sempre, lo slogan parla di “NO IVA 22%” e si traduce in uno scorporo dell’IVA (pari ad uno sconto del 18,04%) sul prezzo di vendita.

Prima di entrare nel merito di queste nuove offerte firmate MediaWorld, vi ricordiamo che oggi scadono anche le altre promozioni del rivenditore che vi abbiamo segnalato nei giorni addietro, vale a dire “FPS al Massimo” e Red Friday.

Offerte “NO IVA su PC & Notebook” di MediaWorld (solo 10 giugno 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste nell’ambito di questa nuova promozione di MediaWorld, andiamo a riepilogarne brevemente le informazioni essenziali. Prima di tutto va detto che “NO IVA su PC & Notebook” è una promozione valida sia online che in negozio e solo ed unicamente per la giornata del 10 giugno 2022. In secondo luogo, va detto che lo sconto effettivamente concesso ammonta al 18,04% del prezzo di vendita e il prezzo mostrato online è quello già scontato. Infine, non manca la solita possibilità di pagare in comode rate a tasso zero e di sfruttare la stessa identica scontistica anche sugli articoli ricondizionati disponibili a questo link.

Passiamo ora alle offerte disponibili, già ripartite secondo la suddivisione usata dal rivenditore.

Computer

Mac

Periferiche

Queste e tutte le altre offerte della promozione sono disponibili in negozio e al link sottostante:

