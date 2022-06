Edge, società crypto operante dal 2014 a San Diego, in California, e nota soprattutto per il suo wallet, ha deciso di lanciare una nuova carta Mastercard crypto la quale si prospetta estremamente interessante. Tra le caratteristiche annunciate, infatti, spiccano l’assoluta mancanza di commissioni e della necessità di rispettare le normative KYC (Know Your Customer).

L’annuncio è stato dato sia sul sito dell’azienda che sulla pagina Twitter della stessa. Proprio al suo interno è possibile apprendere che a rendere completamente private le transazioni è la mancata associazione di un nome o un indirizzo con la Edge Mastercard. Nonostante ciò, ogni operazione avviene rispettando non solo la privacy del cliente, ma anche il complesso di normative e requisiti cui devono sottostare tutte le società emittenti, a livello locale, federale e internazionale.

Per quanto riguarda invece il finanziamento della carta, potrà avvenire non solo facendo leva su Bitcoin, ma anche su Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin e Dash. Occorre però sottolineare come proprio nelle ore del lancio si sia verificata una polemica a distanza tra Edge e Mastercard. Andiamo a vedere meglio, quindi, cosa stia realmente accadendo.

Mastercard non è direttamente coinvolta

All’atto della presentazione della nuova carta, Paul Puey, CEO di Edge, ha affermato che il lancio della carta è perfettamente in linea con gli obiettivi di inclusione finanziaria che sono alla base delle criptovalute. Si tratta cioè di uno strumento rivolto alle tante persone le quali non hanno la possibilità di ottenere un conto bancario con cui poter gestire il proprio patrimonio.

Su un’altra parte delle sue dichiarazioni, però, si è venuto a creare un vero e proprio mistero. Secondo Puey, infatti, Mastercard sarebbe stata coinvolta nell’intero processo, avendolo completamente approvato. Non solo il nuovo prodotto sarebbe legale, ma anche perfettamente allineato alla struttura tipica dell’azienda di pagamenti.

Proprio da qui è nato un piccolo giallo, in quanto un portavoce di Mastercard ha contattato Decrypt dopo la pubblicazione di un articolo al riguardo, con il preciso intento di precisare come l’azienda non abbia nulla a che fare con l’operazione. Affermazione che ha a sua volta provocato la risposta, da parte di un portavoce di Edge, secondo il quale il programma di carte modello che riguarda Patriot Bank, è approvato. Non lo è invece la carta personalizzata in cantiere, ovvero quella in blu scuro con il logo Bitcoin che è stata utilizzata negli annunci.

I motivi alla base della carta crypto di Edge

La querelle sul coinvolgimento o meno di Mastercard non è, però, l’unico motivo di preoccupazione per Edge, in questo momento. A dimostrarlo è un altro annuncio della stessa azienda, la quale ha affermato che gli è stato chiesto di rimuovere i suoi contenuti e sospendere la disponibilità del programma di carte. Non è stato però specificato chi abbia operato la richiesta, la quale ha comunque imposto lo stop momentaneo all’operazione, con l’uso della carta all’interno della app temporaneamente disabilitato.

Dall’interno di Edge fanno a loro volta sapere di essere diligentemente all’opera con il gestore del programma di carte e con l’emittente delle stesse, al fine di risolvere in tempi rapidi le sfide impreviste che si stanno affacciando. I fondi della clientela non sarebbero comunque a rischio, mentre coloro che desiderano essere rimborsati per le carte ricaricate possono risolversi al servizio di assistenza. Non resta quindi che attendere delucidazioni al proposito.

Come utilizzare la nuova carta

Per quanto concerne invece le modalità di utilizzo, la carta, il cui costo è di 20 dollari una tantum, sarà accettata in tutti i punti vendita che supportano Mastercard. Il limite di spesa giornaliera è di 1.000 dollari e potrà essere utilizzata inizialmente con Apple Pay, con gli arrivi di Samsung e Google Pay già messi in cantiere per le prossime settimane.

Al fine di poter finanziare il proprio account, i clienti Edge dovranno vendere i propri token utilizzando il portafoglio elettronico e inviare i dollari desiderati alla propria Edge Mastercard, senza dover passare per un conto corrente bancario. Coi soldi in questione potranno in seguito effettuare acquisti nei punti vendita convenzionati. L’aggiunta di fondi alla carta non prevede comunque il versamento di commissioni e chi intende procedere ad acquisti sul web potrà copiare e incollare i dati della propria carta per poi aggiungere un indirizzo di spedizione/fatturazione all’ordine.

Con questa carta Edge rappresenta l’ennesima azienda attiva nel Web3 a farsi strada nel settore dei pagamenti in criptovalute nella vita di ogni giorno. È infatti stata preceduta nel mese di aprile dal gestore patrimoniale digitale Nexo, il quale ha collaborato proprio con Mastercard per il lancio di una carta crittografica sui mercati europei. Mentre nel dicembre dell’anno passato Ledger ha a sua volta annunciato il lancio di una carta di debito la quale permette agli utenti di spendere le proprie valute virtuali direttamente oppure utilizzarle come garanzia per gli acquisti in contanti utilizzando la piattaforma Ledger Live.

Leggi anche: Mastercard Send arriva in Italia, per pagamenti e trasferimenti in tempo reale