Durante il keynote di apertura della WWDC 2022 di ieri, Apple ha spiegato come iOS 16 migliori l’esperienza di gioco grazie agli aggiornamenti apportati all’API Metal e al Game Center riprogettato. Inoltre iOS 16 aggiunge il supporto per ancora più controller di gioco, inclusi i Joy-Con e i Pro Controller di Nintendo Switch.

iOS 16 beta supporta i controller di gioco di Nintendo Switch e non solo

Riley Testut, lo sviluppatore dietro Delta e AltStore, ha reso noto tramite Twitter che ora la beta di iOS 16 permette di accoppiare i controller di Nintendo Switch con iPhone e iPad e teoricamente anche con Mac e Apple TV.

Lo sviluppatore è riuscito a giocare con i Joy-Con e il Pro Controller di Nintendo su iOS 16 beta ed è stato in grado di accoppiare entrambe le parti del controller come un unico dispositivo, oltre che separatamente. Dopo aver accoppiato i joystick si sono rese disponibili le opzioni per personalizzare i controlli nelle impostazioni Bluetooth.

9to5Mac ha inoltre confermato che il codice dell’aggiornamento di iOS 16 beta estende il supporto a più controller di gioco oltre a quelli di Nintendo, come ad esempio 8Bitdo, BADA MOGA XP5-X Plus e Logitech F710 Gamepad.

La pubblicazione ha anche scoperto che il supporto per i controller di terze parti in iOS ora è basato su “risorse mobili”, quindi Apple può aggiungere il supporto per ancora più controller via OTA senza dover rilasciare una nuova versione di iOS.

iOS 16 introduce varie nuove funzionalità, tra cui una schermata di blocco completamente ridisegnata e miglioramenti a diverse app di sistema. Per ora la versione beta di iOS 16 è riservata agli sviluppatori, ma una beta pubblica sarà disponibile il prossimo mese, mentre il rilascio ufficiale è previsto per questo autunno.

