Il settore delle auto elettriche è in grande crescita e ciò anche per il supporto che sta ricevendo dalle varie autorità governative: il mondo dell’auto spinge verso questa soluzione oramai da qualche anno e in quelli che verranno questo trend continuerà.

Tra i brand che si stanno facendo apprezzare vi è Polestar, che nei giorni scorsi ha annunciato di avere fatto registrare risultati record nei primi quattro mesi del 2022, con 13.600 veicoli venduti (con una crescita di circa il 100% su base annua) e ordini per 23.000 vetture (circa tre volte il medesimo periodo dello scorso anno).

In questa parte iniziale del 2022 Polestar ha anche fatto il suo esordio in alcuni nuovi mercati, passando dai 19 di fine 2021 ai 23 mercati attuali, con l’obiettivo di raggiungere quota 30 entro la fine del 2023. Ed entro la fine di quest’anno il produttore di auto elettriche dovrebbe sbarcare in Italia e Israele.

Polestar 3 farà il suo esordio a fine 2022

Polestar ritiene che la crescita futura dell’azienda sarà ulteriormente accelerata dall’ingresso nel redditizio mercato dei SUV entro la fine del 2022 con il lancio del SUV elettrico Polestar 3.

Si tratta di un’auto che sarà prodotta negli Stati Uniti e in Cina e che, sempre a dire del popolare brand, si distinguerà tra le altre offerte del settore dei SUV.

Ecco come Polestar descrive la sua nuova auto sul sito ufficiale:

Oggi la mobilità elettrica ad alte prestazioni assume una nuova forma che reinterpreta sia il SUV che l’EV e incorpora la potenza dei computer NVIDIA, la tecnologia LiDAR di Luminar, un sistema propulsivo completamente elettrico e materiali innovativi più sostenibili. Una nuova forma che dimostra che dopo l’1 e il 2 c’è davvero il 3, ma anche molto altro: la Polestar 3, l’esclusivo SUV elettrico ad alte prestazioni.

La Polestar 3 ridefinisce gli standard delle dotazioni e delle funzionalità di serie in un’auto. Dalle prestazioni all’infotainment, la Polestar 3 porta la guidabilità, l’usabilità e la sostenibilità a un altro livello. La qualità viene prima della quantità, eccetto quando è possibile avere entrambe.

Stando ai progetti del produttore svedese, gli ordini di Polestar 3 dovrebbero partire già in occasione del lancio mondiale di ottobre. Resta da capire se ciò varrà anche per l’Italia.