State cercando un nuovo dispositivo per il vostro polso? Magari con tante funzioni a disposizione e una possibilità di personalizzazione quasi infinita? Bene, oggi è il vostro giorno fortunato, potete portarvi a casa la Xiaomi Mi Smart Band 6 ad un prezzo davvero interessante.

Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta su eBay

Presentata poco più di un anno fa, Xiaomi Mi Smart Band 6 ha subito conquistato il titolo di best seller nella categoria delle smartband, grazie non solo al suo display AMOLED da 1,56 pollici, ma anche a tutta la serie di sensori di cui è dotata, come il misuratore di battito cardiaco e il rilevatore del livello di ossigeno nel sangue.

Ben 30 sono le modalità di fitness supportate, dalle più classiche come ciclismo, corsa, camminata e nuoto, alle più particolari come yoga, palla canestro, salto della corda e altro. Ovviamente non mancano le funzionalità di tracciamento del sonno e, per il pubblico femminile, il monitoraggio del ciclo mestruale.

Accoppiando Xiaomi Mi Smart Band 6 al proprio smartphone si avranno a disposizione tutte le funzioni a cui la categoria di prodotto ci ha abituati: ricezione delle notifiche, controllare la riproduzione multimediale, impostare sveglie, timer e controllare le previsioni meteo.

In ultimo, uno dei punti forti della smartband è sicuramente l’autonomia che, grazie alla sua batteria da 125 mAh, è in grado di raggiungere le due settimane.

