Qualche mese fa vi abbiamo parlato del fatto che Google Chrome, in seguito al rilascio della versione 99 del browser, sia diventato il più veloce tra i browser disponibili su macOS, battendo perfino Safari, il browser di Apple che, sui prodotti della mela morsicata, dovrebbe giocare da padrone di casa.

Solo poche ore fa, la stessa Google, ha affermato che il browser Chrome sia diventato ancora più veloce su macOS, specie sui MacBook.

Come anticipato, Google Chrome è diventato ancora più veloce sui migliori notebook di Apple. Non sono parole nostre ma sono parole provenienti direttamente dalla stessa Google che, tramite l’account Twitter ufficiale del browser Chrome, ha pubblicato un tweet nel quale sottolinea i risultati ottenuti.

Speed has shaped our work since #Chrome’s launch in 2008. Three months ago, we recorded the highest score on Apple’s Speedometer — and now, Chrome is 20% faster on Mac, scoring over 360. pic.twitter.com/FO3t06c9p3

— Chrome (@googlechrome) June 5, 2022