Parliamo di PWA, Progressive Web App, ovvero applicazioni web progettate per funzionare come se fossero app native; ce ne sono diverse in casa Google, per esempio Drive, YouTube e Google Foto tanto per citarne alcune.

Big G ha registrato un considerevole aumento nelle installazioni di app web lo scorso anno, addirittura del 270%, di conseguenza non stupisce come il colosso sia intenzionato a migliorarne ulteriormente l’utilizzo. Considerate infatti che sebbene le PWA funzionino senza grossi problemi, hanno ancora molto margine di miglioramento, la funzione di cui vi parliamo oggi infatti rappresenta una delle principali limitazioni di queste app, ovvero il mancato supporto dell’esperienza a schede.

Google è al lavoro per introdurre una modalità a schede per le applicazioni web

A differenza di quanto si fa con le pagine di un qualsiasi browser infatti, le app web non possono aprire più pagine in un’unica finestra, ma tutto ciò potrebbe cambiare presto.

Secondo un aggiornamento su Chrome Platform Status infatti, Google sarebbe al lavoro per implementare una modalità a schede per le PWA, tale modalità consentirà alle web app di aprire collegamenti e pagine in schede nella stessa finestra, a differenza di quanto accade attualmente (infatti cliccando su un link in una web app, al momento questo viene aperto nel browser web predefinito).

L’immagine, che potete vedere poco sopra, è stata condivisa da un membro del team di Chrome e ci mostra come potrebbe apparire l’esperienza a schede in questione. Ovviamente questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, quindi l’aspetto grafico finale potrebbe non essere esattamente questo, ma comunque qualcosa di simile.

Ad ogni modo, è possibile notare una forte somiglianza con l’interfaccia a schede di un browser web, tranne per il fatto che qui tutte le schede appartengono ad un app web. Google ha rivelato che al momento la funzionalità è in sviluppo solo per desktop, e non ci sono informazioni riguardo un eventuale supporto Android. La nuova funzione sarà attivabile abilitando un nuovo flag, “enable-desktop-pwas-tab-strip“, ma al momento non è dato sapere quando verrà reso disponibile.

