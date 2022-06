Il programma di sviluppo di WhatsApp continua e in queste ore si registra l’arrivo di un nuovo aggiornamento per la versione beta dell’app per iOS. Il nuovo update in fase di distribuzione porta la beta di WhatsApp sui dispositivi di casa Apple alla versione 22.12.0.73. Si tratta di un aggiornamento che segue le novità introdotte dalla versione precedente, ottimizzando alcuni dettagli e, soprattutto, introducendo una novità per i sondaggi e la visualizzazione dei risultati all’interno dei gruppi. Ecco le novità dell’ultima versione beta di WhatsApp per iOS.

WhatsApp per iOS: la beta raggiunge la versione 22.12.0.73

Con l’introduzione della versione 22.12.0.73 della beta di WhatsApp per iOS si registra l’arrivo di un’importante novità legata alla visualizzazione dei risultati di un sondaggio all’interno di una chat di gruppo. La nuova modalità di visualizzazione prevede l’indicazione di una “Top Option“, ovvero l’opzione che ah registrato il maggior numero di preferenze. L’elenco delle opzioni viene, quindi, ordinato come illustrato nello screen shot allegato qui di seguito. Da notare che in cima alla pagina è riportato il nome del sondaggio.

Tutti i partecipanti al gruppo hanno la possibilità di vedere i risultati del sondaggio. Almeno per il momento, l’app non mostra le preferenze dei singoli utenti ma si limita a riepilogare i risultati complessivi della votazione. Questa funzione potrebbe però essere integrata a breve nell’app, con uno dei prossimi aggiornamenti. Si tratta, infatti, di un sistema ancora in fase di sviluppo. Il team di WhatsApp dovrebbe aggiungere nuovi elementi ai sondaggi nel corso delle prossime settimane.

Con i successivi aggiornamenti della beta dell’applicazione dovrebbero esserci significative novità in tal senso. I sondaggi all’interno dei gruppi di WhatsApp sono in arrivo per tutte le versioni dell’app. Lo sviluppo continua tramite la versione beta dell’applicazione di messaggistica ma il rilascio di queste nuove funzionalità non è lontano. Novità in tal senso dovrebbero emergere già nelle prossime settimane.

