Un paio di mesi fa il team di WhatsApp ha introdotto la possibilità di impostare le foto di copertina in WhatsApp Business per iOS. La funzionalità è ancora in lavorazione su WhatsApp Beta per Android, ma oggi WABetaInfo ci fornisce alcuni dettagli in più su questa funzionalità per WhatsApp Desktop Beta tramite un inequivocabile screenshot.

WhatsApp Desktop lavora sulle foto di copertina per gli account aziendali

In un futuro aggiornamento della versione beta di WhatsApp Desktop sarà possibile impostare una foto di copertina personalizzata tramite la sezione per configurare il profilo aziendale. La foto di copertina potrà essere visualizzata da clienti e altre attività commerciali, ma trattandosi di uno strumento aziendale, le foto di copertina non potranno essere configurate da account WhatsApp standard.

In questo momento la possibilità di impostare una foto di copertina è disponibile solo su WhatsApp per iOS, ma a breve dovrebbe essere rilasciata per la versione beta di WhatsApp Desktop, prima di diventare disponibile anche per gli utenti business su WhatsApp Beta per Android.

Qualche settimana fa vi avevamo anticipato dei lavori in corso su un piano in abbonamento facoltativo che avrebbe permesso agli utenti aziendali di ottenere ulteriori funzionalità: ecco WhatsApp Premium.

