Il mese scorso il CEO di Tesla Elon Musk ha annunciato che il 19 agosto si sarebbe tenuto l’evento “Tesla AI Day #2” con molti aggiornamenti sui progetti della società.

L’evento dell’anno scorso è stato incentrato sul programma di guida autonoma dell’azienda, ma la casa automobilistica ha anche svelato il suo supercomputer Dojo e ha annunciato i piani per il robot umanoide “Tesla Bot”, ora noto come Tesla Optimus.

Tesla potrebbe mostrare il prototipo funzionante dell’androide Optimus il 30 settembre

Oggi l’eclettico imprenditore ha annunciato tramite Twitter che l’evento “Tesla AI Day #2” è rinviato al 30 settembre, poiché la società potrebbe fare in tempo a presentare un prototipo funzionante di Tesla Optimus.

Quando il progetto relativo al robot umanoide fu annunciato per la prima volta l’anno scorso, Musk affermò che Tesla avrebbe presentato un prototipo funzionante entro la fine del 2022 e recentemente il CEO ha affermato che l’azienda punta ad avviare la produzione del robot nel 2023.

Queste tempistiche possono apparire un po’ azzardate per un progetto così ambizioso, tuttavia Elon Musk a gennaio ha affermato che Tesla aveva deciso di dare priorità allo sviluppo dell’androide nel 2022.

Musk ha affermato che Optimus sarebbe stato inizialmente programmato per eseguire compiti semplici e ripetitivi anche in contesti produttivi all’interno di Tesla, ma l’avveniristica società prevede che il robot migliorerà notevolmente nel tempo fino a diventare capace di eseguire una gamma più ampia di attività che lo renderebbero utile sia per applicazioni commerciali che di consumo, con un enorme impatto sulle economie.

Musk ha persino affermato che Tesla potrebbe svolgere un ruolo nel rendere l’intelligenza artificiale generale (AGI) una realtà attraverso il progetto del robot umanoide Optimus.

