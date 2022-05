Durante un viaggio in Brasile, il cui scopo era quello di avviare una partnership con il governo locale per collegare le regioni amazzoniche ad internet grazie a Starlink di SpaceX, Elon Musk non si è fatto scappare l’occasione di rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti.

Musk ha dichiarato che entro un anno (quindi entro maggio 2023), Tesla avrà auto a guida autonoma senza necessità di persone al volante. Non è chiaro se si riferisca ad una guida autonoma di livello 3, come quella implementata da Mercedes-Benz con il suo Drive Pilot (in cui il guidatore deve solo supervisionare senza necessità di mantenere le mani sul volante) o se abbia in mente qualcosa di più.

Se le stime sulle tempistiche sono così brevi, potrebbe trattarsi di qualcosa di molto simile alla tecnologia che verrà utilizzata sui robotaxi, di cui Musk ha recentemente stimato l’inizio della produzione di massa entro il 2024.

Si tratterebbe dunque del cosiddetto Full Self Driving, ovvero un dispositivo di assistenza alla guida che dovrebbe essere in grado di gestire in totale autonomia e sicurezza tutto ciò che riguarda la marcia del veicolo. In realtà al momento la versione beta del Full Self Driving ha tutte le caratteristiche di un sistema di guida autonoma, ma non è infallibile, richiede infatti la presenza di un guidatore che sia sempre al volante, pronto a prenderne il controllo.

In sostanza è evidente come l’azienda sia fortemente impegnata nel migliorare questa tecnologia, addestrando le reti neurali deputate al controllo delle procedure; ovviamente si tratta di una tecnologia complicata e, nonostante i continui test sulle flotte beta FSD, l’annuncio potrebbe rivelarsi l’ennesima sparata di Elon Musk, che potrebbe necessitare di molto più tempo per rendere questo sistema sicuro e affidabile senza l’ausilio di un guidatore umano.

