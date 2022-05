Dopo mesi alle stelle, a causa della pandemia, della conseguente crisi dei chip e del fenomeno delle criptovalute, secondo l’ultima analisi di 3DCenter i prezzi delle schede video stanno tornando a livelli di quasi normalità, allineandosi ai prezzi di listino.

I prezzi delle schede video si abbassano in Europa

Osservando i numeri riportati si possono notare alcune differenze tra serie e modelli di schede grafiche. La gamma Radeon RX 6000 si attesta mediamente appena sopra al prezzo listino con un +2%, mentre la serie RTX 30 è maggiorata del 6%. Tuttavia le schede più richieste come 6700 XT, 6800, 6800 XT, 3060 Ti, 3070 e 3080 da 10 GB registrano invece un +17%.

Il grafico evidenzia anche come il prezzo e la disponibilità delle schede seguono la profittabilità dell’estrazione di ETH, la criptovaluta principale sulla blockchain Ethereum.

Nel complesso rimane ancora difficile trovare una scheda video da gaming a prezzi ragionevoli, inoltre stanno per arrivare sul mercato nuovi modelli che le RTX 40 e le Radeon RX 7000, quindi non sembra il momento migliore per acquistare una nuova scheda grafica di fascia alta.

Recentemente ASUS ha annunciato le schede grafiche AMD Radeon RX 6×50 XT, mentre NVIDIA ha lanciato GeForce RTX 3080 Noctua Edition.

