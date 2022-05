Come tutti i giovedì NVIDIA ha annunciato i titoli che questa settimana si aggiungono al servizio di gioco in streaming GeForce NOW. Tra le novità vale la pena citare Roller Champions, il veloce gioco sportivo free to play sui pattini a rotelle lanciato da Ubisoft giusto ieri.

Roller Champions offre l’opportunità di diventare una leggenda dello sport in frenetiche partite 3 contro 3. Le regole sono semplici: prendere palla, fare un giro mantenendo il possesso e segnare. Per battere gli avversari e scalare la classifica è possibile sfruttare passaggi, contrasti e mosse di squadra.

NVIDIA ricorda che è possibile riprodurre il gioco in streaming su quasi tutti i dispositivi, anche su Mac o dispositivi mobili, inoltre i membri di RTX 3080 possono giocare con una risoluzione fino a 4K e 60 fotogrammi al secondo dalle app per PC e Mac e con latenza ultra bassa per sessioni di gioco di otto ore.

GeForce NOW aggiunge altri 10 giochi alla libreria

Ecco l’elenco dei 10 titoli che sono già pronti per essere giocati in streaming questa settimana:

Crossfire: Legion (Nuova versione su Steam)

(Nuova versione su Steam) My Time at Sandrock (Nuova versione su Steam ed Epic Games Store)

(Nuova versione su Steam ed Epic Games Store) Out There: Oceans of Time (Nuova versione su Steam)

(Nuova versione su Steam) Raji: An Ancient Epic (Nuova versione su Steam ed Epic Games Store)

(Nuova versione su Steam ed Epic Games Store) Roller Champions (Nuova versione su Ubisoft Connect)

(Nuova versione su Ubisoft Connect) Soda Crisis (Nuova versione su Steam)

(Nuova versione su Steam) Cacciatore di fossili di dinosauro (Epic Games Store)

(Epic Games Store) The King of Fighters XV (Steam ed Epic Games Store)

(Steam ed Epic Games Store) Il Planet Crafter (Steam)

(Steam) La macchina politica 2020 (Steam)

