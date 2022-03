IKEA sta ampliando la sua gamma di tende intelligenti dopo i travagliati modelli FYTUR e KADRILJ lanciati nel 2019.

Le nuove tende smart PRAKTLYSING e TREDANSEN non sono state ancora annunciate ufficialmente, ma questa settimana sono apparse sulle versioni internazionali del sito IKEA.

Le tende intelligenti TREDANSEN di IKEA sono caratterizzate da un design pieghevole realizzato con materiale oscurante e sono disponibili nelle dimensioni di 120×195 cm e 140×195 cm.

Le tende intelligenti TREDANSEN sono wireless e alimentate a batteria e sono vendute al dettaglio al prezzo di 149,00 euro. Il video sottostante mostra il prodotto in azione.

Le tende intelligenti PRAKTLYSING di IKEA sono descritte come dotate di un design a rullo e sono disponibili nelle due dimensioni 120×195 cm e 140×195 cm con prezzi che partono da 125/129 euro.

Come gli altri prodotti per la smart home di IKEA, le nuove tende intelligenti supportano Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, a patto di disporre del gateway TRÅDFRI dell’azienda, tuttavia è anche possibile controllare le tende esclusivamente tramite l’app IKEA Home smart disponibile per Android e iOS.

