A distanza di alcuni mesi dal lancio della seconda generazione della lampada IKEA Symfonisk, il colosso dell’arredamento ha deciso che è arrivato il momento di introdurre anche il nuovo speaker di questa serie così apprezzata dagli appassionati di dispositivi smart home.

Così come da tradizione IKEA, il lancio del nuovo modello di altoparlante è avvenuto senza grandi clamori e la sua prima apparizione è avvenuta in Olanda (probabilmente a breve il dispositivo raggiungerà tutti i mercati in cui opera il colosso dell’arredamento).

Cosa cambia con la seconda generazione di IKEA Symfonisk

Sempre realizzata in collaborazione con Sonos, la seconda generazione dello speaker IKEA Symfonisk si caratterizza rispetto a quella precedente per un processore più potente, la disponibilità di un quantitativo maggiore di memoria, un cavo di alimentazione più lungo (ciò in alcuni casi dovrebbe facilitare la sua installazione) e la capacità di consumare meno energia quando è in standby.

C’è anche una modifica estetica, in quanto guardando la seconda generazione dell’altoparlante smart di IKEA è possibile notare come sia cambiato il posizionamento dei tasti fisici: quelli dedicati alla gestione del volume sono ora affiancati e non più separati da quello dedicato alla riproduzione o pausa.

Tra le altre caratteristiche della nuova generazione di altoparlanti vi sono la possibilità di accoppiamento con quelli precedenti, il supporto alle bande WiFi 2,4 GHz e 5 GHz e due colorazioni (nera e bianca).

Il prezzo ufficiale di IKEA Symfonisk sul sito olandese di IKEA è di 99,95 euro (trovate qui la pagina dedicata alla versione bianca e qui quella per la versione nera). Probabilmente nel giro di qualche settimana il dispositivo potrà essere acquistato anche nel nostro Paese, basta avere un po’ di pazienza.

Ricordiamo, infine, che in questi giorni si stanno moltiplicando in Rete le polemiche per la decisione del colosso svedese di aumentare il listino prezzi dei propri prodotti.