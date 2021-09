IKEA e Sonos presentano la seconda generazione di Symfonisk

Quest’oggi IKEA e Sonos presentano la seconda generazione della lampada Symfonisk annunciata per la prima volta nel 2019. A distanza di due anni, le due aziende hanno apportato alcune interessanti novità alla “lampada più chiassosa” a marchio IKEA.

Caratteristiche IKEA Symfonisk

Il leitmotiv alla basa della lampada IKEA non cambia: unire la praticità di una lampada con stile alla qualità audio dei prodotti Sonos. La seconda generazione si presenta con qualche piccola novità anche a livello del design: questa volta, infatti, la base della lampada è venduta separatamente rispetto ai due differenti paralumi disponibili – uno in vetro opaco e l’altro in tessuto.

“Dal lancio della prima lampada da tavolo SYMFONISK, abbiamo imparato molto su come e dove vengono utilizzati. Ad esempio, molte persone usano l’altoparlante della lampada su un comodino, il che ci ha portato a creare una nuova base della lampada leggermente più piccola – dichiara Stjepan Begic, product owner di IKEA Svezia. Ora offriamo anche ai clienti più scelte di design, rendendo l’altoparlante della lampada più adatto alle loro case. Integrando un altoparlante in una lampada da tavolo, possiamo risparmiare spazio, ridurre il disordine e creare atmosfera con luce e suono.”

Ovviamente anche l’orecchio vuole la sua parte e la collaborazione con il team di ingegneri Sonos ha portato alla introduzione di un sistema acustico completamente nuovo, con una forma d’onda caratteristica tale da garantire un’esperienza di ascolto di alto livello in ogni angolo della casa. La seconda generazione della lampada Symfonisk sfrutta il modulo Wi-Fi integrato per connettersi agli altri speaker presenti in casa e supporta anche il protocollo AirPlay 2 di Apple.

Prezzo e disponibilità IKEA Symfonisk

IKEA Symfonisk sarà disponibile in Nord America e in selezionati mercati europei – presumibilmente anche l’Italia, ma non abbiamo informazioni a riguardo – a partire dal 12 ottobre per poi espandersi anche in tutti i mercati nel 2022. I prezzi, in dollari, vedono la base della lampada venduta a 140 dollari con il paralume in vetro a 39 dollari e quello in tessuto a 29 dollari.

