All’inizio di quest’anno 9to5Mac ha scoperto che Apple stava rinominando iTunes Pass come Apple Account Card nell’app Wallet su iOS 15.5. Sebbene questa funzionalità non sia stata menzionata nelle note di rilascio ufficiali per iOS 15.5, la “Carta Account Apple” ora è attiva e disponibile nell’app Wallet per gli utenti che eseguono l’ultima versione del sistema operativo iOS.

Apple Account Card ora disponibile nell’app Wallet su iOS 15.5

Apple Account Card sostituisce iTunes Pass che gli utenti potevano aggiungere all’app Wallet per controllare il saldo dell’ID Apple. iTunes Pass offriva un codice QR che consentiva ai clienti di acquistare prodotti negli Apple Store, mentre ora i clienti possono utilizzare il proprio saldo ID Apple come una normale carta Apple Pay.

In questo modo, invece di dover mostrare il QR Code durante gli acquisti presso un Apple Store, l’utente può completare l’acquisto utilizzando Apple Pay, con la possibilità di utilizzare il saldo anche per acquistare app, giochi, film e abbonarsi ai servizi Apple.

Un altro vantaggio della Apple Account Card è che rende più facile accedere al saldo dell’ID Apple. Mentre iTunes Pass doveva essere aggiunto manualmente all’app Wallet tramite l’App Store, la carta dell’account Apple viene visualizzata quasi automaticamente nell’app Wallet, poiché basta toccare il pulsante “+” e completare la configurazione toccando “Aggiungi account Apple”.

La carta dell’account Apple viene tuttavia visualizzata solo per gli utenti che hanno un saldo disponibile nel proprio ID Apple. Al momento la funzionalità sembra essere in fase di rilascio graduale per gli utenti che eseguono iOS 15.5.

Potrebbe interessarti: Apple ha ufficializzato programma e orari della WWDC 2022, ecco cosa aspettarci