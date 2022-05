Dopo aver presentato le versioni aggiornate dei notebook da gaming Omen e Victus, e le nuove serie Spectre ed Envy, HP svela i nuovi Pavilion, notebook di fascia medio-alta che presentano diverse novità interessanti. Si chiamano HP Pavilion Plus 14 e HP Pavilion x360 14 e oltre ai nuovi processori Intel di 12esima generazione, disponibili anche in versione H, incuriosiscono perché fra gli optional ci sono schermi OLED (esclusive per il primo). Ma per tutti i dettagli, i prezzi e le caratteristiche di questi nuovi notebook, seguiteci.

Caratteristiche e funzioni di HP Pavilion Plus 14

Partiamo dal modello più costoso, seppur di poco. HP Pavilion Plus 14 si presenta come un portatile di fascia medio-alta con a bordo processori Intel Core di 12esima generazione di serie U (i5 e i7), P (i5) e H (i5 e i7). Lato grafico, a seconda della configurazione che si sceglie offre la Intel Iris Xe, la NVIDIA GeForce MX550 o la RTX 2050.

Questione memorie, HP Pavilion Plus 14 è configurabile con 8 o 16 GB di memoria RAM di tipo DDR4 e con 256, 512, o 1 TB di SSD PCIe NVMe M.2; c’è anche l’opzione con SSD PCIe Gen 4 NVMe da 512 GB.

Divere le opzioni disponibili anche per lo schermo, da 14 pollici di diagonale in ogni caso. Da una parte c’è il pannello OLED con risoluzione 2.8K (2880 x 1800 pixel) a 90 Hz con luminosità fino a 500 nit (HDR), 100% DCI-P3 e Low Blue Light. Dall’altra l’opzione IPS più economica presenta un pannello con risoluzione 2.2K (2240 x 1400 pixel), 300 nit di luminosità di picco, 100% sRGB e Low Blue Light. In entrambi i casi il rapporto fra schermo e superficie è pari all’87,21% e il rapporto di forma è un 16:10.

Per il resto, vale la pena citare per HP Pavilion Plus 14 il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, la presenza di un lettore delle impronte digitali e della retroilluminazione della tastiera (entrambi opzionali), la chiusura manuale dell’otturatore della fotocamera, da 5 megapixel, a garanzia di privacy e sicurezza, Windows 11 Home e una batteria da 51 Wh compatibile con la ricarica a 65 o 90 W.

Previous Next Fullscreen

Nei dettagli di HP Pavilion x360 14

HP Pavilion x360 14 (il modello in copertina) è invece un 2-in-1 con processori Intel Core di dodicesima generazione della serie U: i3, i5 e i7 con annesse grafiche Intel Iris Xe e UHD. A supporto ci sono 8 o 16 GB di RAM DDR4 e il medesimo ventaglio di opzioni SSD succitate: 256, 512, o 1 TB di SSD PCIe NVMe M.2 e l’opzione SSD PCIe Gen 4 NVMe da 512 GB.

Niente opzione OLED in questo caso, ma uno schermo da 14 pollici di diagonale touchscreen, con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), quindi in 16:9, con luminosità di picco pari a 250 nit e 87,38% di rapporto schermo – superficie.

Da menzionare la presenza su HP Pavilion x360 14 della connettività Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6, oltre a Bluetooth 5.2, lettore di impronte opzionale, fotocamera frontale da 5 megapixel con otturatore, cerniera che permette di ruotare lo schermo a 360° e una batteria da 43 Wh compatibile con la ricarica a 45 e 65 W.

Entrambi i portatili sono dotati di due altoparlanti curati da B&O, sono realizzati con materiali riciclati (metallo e plastica) e dotati di HP Command Center con Performance Mode, Balance Mode, Power Saver Mode e HP Palette.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di HP Pavilion Plus 14 e Pavilion x360 14

HP li ha appena annunciati in Italia pur non essendo ancora disponibili per l’acquisto; lo saranno a partire da agosto 2022. HP Pavilion Plus 14 ha un prezzo di listino pari a 1049 euro (la versione base), mentre HP Pavilion x360 14 ha un prezzo di partenza di 849 euro. Vi faremo sapere non appena saranno disponibili.

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook del mese, la nostra selezione