Oltre a presentare la nuova linea 2022 della gamma Spectre ed Envy, HP ha annunciato nelle scorse ore un aggiornamento dei suoi portatili da gaming. Accenniamo a HP Omen 16 e a HP Victus 15, due portatili coi muscoli che accolgono i nuovi processori di AMD e Intel, quelli delle versioni di quest’anno.

Da una parte c’è il modello della famiglia di punta Omen, dall’altra il più economico della gamma Victus: due portatili destinati per ovvi motivi a una clientela piuttosto differente, portatili di cui vi raccontiamo tutto nei paragrafi qui sotto.

Il nuovo HP Omen 16 nei dettagli

Partiamo dal più pepato. Il nuovo HP Omen 16 arriva con i più recenti processori Intel di 12esima generazione, la serie H (fino a Intel Core i9-12900H), e con i nuovi AMD Ryzen serie 6000 H (fino a AMD Ryzen 9 699HX). Non manca il supporto alle schede grafiche esterne, fino alla NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, le memorie RAM DDR5 da 32 GB e gli SSD PCIe 4.0.

Non si registrano particolari cambiamenti estetici rispetto al modello dell’anno scorso, ma HP Omen 16 presenta un nuovo trackpad, ora un po’ più ampio. Per quel che riguarda invece lo schermo, le proporzioni rimangono le stesse, il rapporto di forma è a 16:9 e c’è ancora un bel mento ad occupare il bordo inferiore. Lo schermo, per l’appunto, ha una risoluzione Full HD e frequenza di refresh a 60 Hz, per il modello base. Volendo, c’è tuttavia la possibilità di optare per l’opzione QHD con frequenza d’aggiornamento a 165 Hz con tempi di risposta di 3 ms e copertura dello spazio di colore sRGB al 100%.

Caratteristiche e peculiarità di HP Victus 15

Passando al suo sodale, HP Victus 15, c’è da dire che è un modello per utenti meno esigenti che cercano sì un prodotto valido ma che costi meno. Stesso discorso dell’Omen: anche qui troviamo i nuovi processori aggiornati. Le configurazioni al vertice prevedono un Intel Core i7-12700H o, un AMD Ryzen 7 5800H.

Lato grafica, il nuovo HP Victus 15 supporta anche la GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (al massimo). Optando per una versione AMD, la scheda grafica prevista è la Radeon RX 6500M. La RAM, fino a 16 GB, non supera quota DDR4 a 3.200 Hz e non lo si può configurare con più di 1 TB di SSD PCIe Gen4. Questione schermo, infine, HP Victus 15 si presenta con un pannello da 15,6 pollici di diagonale con refresh rate massimo di 144 Hz e risoluzione Full HD.

Prezzi e disponibilità di HP Omen 16 e Victus 15

Al momento, entrambi i notebook sono stati presentati solo sul mercato statunitense. In attesa di informazioni relative alla commercializzazione sul nostro mercato vi lasciamo coi prezzi USA, che in Europa subiranno variazioni al rialzo, con tutta probabilità:

HP Omen 16 parte da 1.199,99 dollari

parte da 1.199,99 dollari HP Victus 15 parte da 799,99 dollari

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook HP del mese, la nostra selezione