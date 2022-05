Il colosso americano HP ha appena presentato i suoi ultimi laptop consumer delle serie Spectre ed Envy, progettati per garantire soluzioni flessibili in un mondo sempre più ibrido.

Il produttore ha svelato sei nuovi laptop in grado di soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti, la nuova classe di lavoratori che, in fin dei conti, sembra accomunare molti utenti. Di seguito riportiamo le parole di Josephine Tan, responsabile globale della divisione Consumer Personal Systems di HP:

“I creatori non sono solo i fotografi professionisti, i designer, i compositori o gli editori: tutti sono creatori, collaborano con gli amici, i familiari e i colleghi e creano da casa, dal luogo di lavoro e da qualsiasi altro luogo. Il mondo ibrido di oggi richiede una nuova prospettiva su cosa creare, motivo per cui HP sta lanciando una serie diversificata di dispositivi, nei suoi portfolio Spectre ed Envy, per consentire una creazione senza limiti.“

I nuovi HP Spectre ed Envy sono progettati su tre punti cardine

Nel keynote in cui ha annunciato i nuovi prodotti, il colosso americano ha voluto sottolineare quelli che ritiene essere i tre punti cardine che debbano essere soddisfatti da un laptop per il lavoro ibrido, aspetti che ha cercato di soddisfare appieno con le nuove soluzioni.

Crea con chi vuoi

I nuovi prodotti delle famiglie Spectre ed Envy di HP consentono agli utenti di creare in modo fluido, continuo e soprattutto collaborativo: si tratta di dispositivi dotati di HP Presence, il portafoglio di sistemi di collaboration e conferencing dell’azienda che consente il lavoro di gruppo, assicurando agli interlocutori una buona qualità della chiamata grazie alla regolazione automatica del volume o alla riduzione del rumore bidirezionale, e della HP GlamCam (una webcam da 5 megapixel) per potenziare ulteriormente le esperienze in chiamate video. Non mancano, inoltre, accorgimenti per il potenziamento della connessione di rete e per il mantenimento della privacy degli utenti. Crea ciò che vuoi

I nuovi Spectre ed Envy di HP si adattano a qualunque tipo di creatore di contenuti. La chiave di tutto è la performance: i nuovi laptop possono essere configurati in tantissimi modi, tra processori, display, e molto altro. Giusto per fare qualche esempio, gli utenti potranno optare per un display OLED 4K a 120 Hz, magari touchscreen e con supporto alle penne, e scegliere tra svariati processori Intel Core di dodicesima generazione con certificazione Intel Evo, garanzia di prestazioni e multi-tasking ottimizzato. Crea ovunque ti senti ispirato

Per permettere ai creator di essere ispirati ovunque, HP ha inserito nei nuovi Spectre ed Envy una serie di funzionalità intelligenti che consentano loro di vivere la giornata tranquilli, senza il patema d’animo di rimanere “a secco” di batteria: tra queste rientrano una modalità di risparmio energetico, una modalità che rileva quando il laptop è in una borsa/zaino e regola le prestazioni per evitare surriscaldamento o cali drastici della carica residua, un’ottimizzazione adattiva della batteria per preservarne la salute e la funzionalità Smart Sense che ottimizza le performance del notebook in base al contesto di utilizzo.

Tutti i nuovi notebook di HP arrivano con a bordo alcuni software del produttore pre-installati, tra cui HP Palette (uno spazio di lavoro digitale per migliorare la collaborazione tra più computer in maniera fluida), HP PhotoMatch (un tool fotografico), Concepts (app per schizzi e disegni), HP QuickDrop (trasferimento rapido dei file tra più PC), Duet for HP (permette di connettersi ad un altro dispositivo per espandere il lavoro creativo a uno spazio di lavoro più ampio).

Ecco i nuovi HP Spectre x360, Envy ed Envy x360

Dopo averne compreso gli aspetti principali, scopriamo nel dettaglio i nuovi notebook presentati da HP che arrivano con a bordo Windows 11.

HP Spectre x360, un notebook 2-in-1 da 13,5 o 16 pollici

I nuovi HP Spectre x360 sono notebook 2-in-1 di fascia alta, disponibili in versione da 13,5 pollici, con fattore di forma in 3:2, e in versione da 16 pollici, con fattore di forma in 16:10, e ingegnerizzati con le piattaforme Intel Evo.

Il modello da 16 pollici è configurabile con i processori Intel Core di dodicesima generazione, accoppiati alle schede grafiche Intel Arc.

HP Envy x360, un notebook 2-in-1 da 13,3 o 15,6 pollici

Anche i nuovi HP Envy x360 sono notebook 2-in-1 ma stavolta di fascia leggermente più bassa. Sono disponibili in versione da 13,3 pollici, con fattore di forma in 16:10, e in versione da 15,6 pollici, con fattore di forma classico in 16:9.

Anche in questo caso, sono co-ingegnerizzati con Intel e dotati delle piattaforme Intel Evo: il modello da 13,3 pollici, configurabile unicamente con processori Intel (Core i5 o Core i7), garantisce fino a 20 ore di autonomia.

Il modello da 15,6 pollici, oltre che con CPU Intel, è configurabile con le CPU AMD Ryzen 5 e Ryzen 7.

HP Envy, un notebook classico da 16 o 17,3 pollici

Ultimi in rassegna, ma non per importanza, sono gli HP Envy, notebook “classici” da 16 pollici (in 16:10) o da 17,3 pollici (in 16:9) ma comunque appartenenti alla fascia sopra ai 1000€.

Il modello da 16 pollici è configurabile con le grafiche Intel Arc o NVIDIA GeForce RTX 3060 ed è perfetto per il multitasking, per il rendering di modelli 3D o per sfruttare tool come Adobe Photoshop. Il modello da 17,3 pollici, invece, punta tutto sullo schermo enorme.

Disponibilità e prezzi di partenza

Tutti i nuovi notebook HP sono disponibili già da oggi, 19 maggio 2022, sul sito ufficiale HP.com, almeno negli Stati Uniti. Di seguito riportiamo i prezzi delle configurazioni base di tutte le novità:

Il notebook 2-in-1 HP Spectre x360 13.5” parte da 1249,99$

parte da Il notebook 2-in-1 HP Spectre x360 16” parte da 1649,99$

parte da Il notebook 2-in-1 HP Envy x360 13.3” parte da 899,99$

parte da Il notebook 2-in-1 HP Envy x360 15.6” parte da 849,99$ con CPU AMD e da 899,99$ con CPU Intel

parte da con CPU AMD e da con CPU Intel Il notebook HP Envy 16” parte da 1399,99$

parte da Il notebook HP Envy 17.3” parte da 1099,99$

Aggiorneremo l’articolo quando verranno comunicate le disponibilità e i prezzi per il mercato italiano.

