Starlink ha lanciato un nuovo prodotto pensato per chi abita o usa spesso un camper e desidera connettersi a Internet in mobilità via satellite.

L’opzione RV di Starlink costa quanto una normale connessione fissa, ma con la portabilità introdotta a marzo che consente ai clienti di utilizzare il servizio fuori casa e la possibilità di sospendere e riattivare il servizio.

Tuttavia una connessione regolare richiede che si disponga prima di un servizio a domicilio e questo potrebbe non essere possibile per alcune persone.

Starlink RV è la soluzione Internet satellitare per camper

Un altro fattore da tenere in considerazione è che la rete non ha priorità per il servizio RV, in quanto predilige le connessioni a domicilio, pertanto la connessione per camper potrebbe essere lenta e intermittente nelle aree congestionate e durante le ore di punta.

L’azienda puntualizza infatti che le velocità dichiarate e l’uso ininterrotto del servizio non sono garantiti, inoltre al momento l’opzione camper non consente di utilizzare Starlink in movimento.

Elon Musk, capo di Tesla e SpaceX, ha anche aggiunto su Twitter che la parabola è troppo grande per le auto.

A differenza di un normale kit Starlink residenziale o business, non bisognerà aspettare fino al 2023, poiché il kit per camper è disponibile da subito. Il servizio costa 124 euro al mese, ossia 25 in più rispetto a una normale connessione Starlink fissa. Il servizio è disponibile anche in Italia. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

