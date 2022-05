Starlink è il servizio di internet satellitare di SpaceX pensato per fornire connessione a internet nei luoghi più difficili. A chi vive lontano dalle città, in campagna, o in montagna, garantisce una connessione che elude le infrastrutture consuete basandosi piuttosto sui satelliti dell’azienda aerospaziale di Elon Musk.

Di recente Starlink è salito agli onori della cronaca per via del ruolo che sta giocando per i civili e i militari ucraini che stanno affrontando la guerra in Ucraina. Fornire una connessione a internet stabile e ad alta velocità è l’obiettivo di un servizio che in Italia arrivò lo scorso settembre, più o meno.

Oggi, tuttavia, SpaceX ha annunciato ufficialmente tramite Twitter novità importanti, che riguardano anche l’Italia. In sostanza, l’azienda di Elon Musk ha comunicato di aver aggiornato la mappa della disponibilità di Starlink informando che ora sono ben 32 Paesi a beneficiare della disponibilità immediata del servizio di connettività internet bassato sui satelliti. E fra questi c’è anche l’Italia.

Ciò vuol dire che anche noi potremo ricevere a stretto giro il necessario per usare Starlink. L’azienda parla di spedizioni immediate, nel cui sito ufficiale sono reperibili tutti i dettagli e i prezzi del servizio.

Qui basti sapere che sono necessari 644 euro per l’hardware da installare (la parabola, il router Wi-Fi, i cavi e l’alimentatore) a cui bisogna aggiungere anche i 75 euro per l’imballaggio e la spedizione. Complessivamente la messa in funzione di Starlink ammonta quindi a 719 euro, spesa a cui vanno aggiunti inoltre i 99 euro di canone mensile per usufruire del servizio.

Per maggiori informazioni, per verificare la disponibilità di Starlink o per effettuare l’ordine, questo è il sito web ufficiale del servizio.

Potrebbe interessarti anche: Starlink e SpaceX di Elon Musk potrebbero presto accettare pagamenti in Dogecoin