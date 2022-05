Apple fino a questo momento non è riuscita a sfondare nel settore degli smart speaker, letteralmente dominato da Amazon e da Google ma il colosso di Cupertino pare che non abbia rinunciato ai suoi sogni di gloria e si sia già messo al lavoro su una nuova generazione di Apple HomePod.

Alla fine dello scorso mese anche Mark Gurman ha confermato che il produttore statunitense avrebbe già dato il via ai lavori per un nuovo Apple HomePod, facendo intendere che tale dispositivo potrebbe rappresentare una sorta di rivoluzione.

A suo dire, infatti, la nuova generazione di Apple HomePod dovrebbe essere considerata non un semplice smart speaker ma un vero e proprio centro multimediale domestico, in quanto dovrebbe essere capace di “combinare HomePod, Apple TV e fotocamera FaceTime”.

Quando potrebbe arrivare il nuovo Apple HomePod

A questo punto la domanda principale che molti si fanno è quando il colosso di Cupertino potrebbe lanciare questo nuovo dispositivo e una risposta è arrivata tramite Twitter dall’analista Ming-Chi Kuo, a dire del quale il suo lancio sarebbe in programma tra l’ultimo trimestre del 2022 e il primo trimestre del prossimo anno.

L’analista però sembra volere raffreddare gli entusiasmi per quanto riguarda l’aspetto dell’innovazione a cui faceva riferimento Gurman lo scorso mese: stando alle informazioni in suo possesso, infatti, non dovrebbero esserci grandi novità a livello di progettazione hardware.

Ming-Chi Kuo aggiunge che, a suo modo di vedere, il team di Apple è ancora impegnato a capire come riuscire ad avere successo nel mercato degli smart speaker e i tempi, pertanto, non sono maturi per provare a lanciare un prodotto “rivoluzionario”.

In sostanza, chi si augura di vedere un Apple HomePod con display e fotocamera, capace di competere con Google Nest Hub e Amazon Echo Show, probabilmente dovrà avere ancora tanta pazienza.

