Dopo averlo annunciato nel corso dell’ultimo evento, Apple porta il suo Homepod mini in Italia. Il costo è di 99 euro ed è disponibile in cinque colorazioni diverse: bianco, grigio siderale, giallo, arancione e blu. Vediamo più nel dettaglio le sue caratteristiche.

Caratteristiche Homepod mini

Il dispositivo ha un’altezza di 8,43 centimetri e monta un chip Apple S5 in grado di analizzare “le caratteristiche specifiche della musica, ottimizzando la potenza sonora, regolando la gamma dinamica e controllando il movimento di driver e radiatori passivi”.

A sostegno di una riproduzione con bassi profondi e alti di qualità integra driver full-range, magnete al neomidio e radiatori passivi force-cancelling; tutto ciò unito ad un sistema di diffusione che permette la riproduzione dell’audio a trecentosessanta gradi. Nasconde al suo interno tre microfoni in array e un quarto rivolto verso l’interno, questo sistema consente di ottimizzare il rilevamento del classico comando “Ehi Siri” anche durante la riproduzione di un contenuto musicale.

Come per altri dispositivi simili e concorrenti è possibile, posizionandone diversi in varie stanze della casa, riprodurre la stessa musica perfettamente sincronizzata ovunque, ma si può anche decidere di trasmettere su ognuno un contenuto diverso. Da questo punto di vista Apple ci facilita la vita dandoci la possibilità di far riprodurre allo speaker il contenuto che vogliamo semplicemente avvicinando ad esso l’iPhone, ma anche di farci leggere i messaggi, promemoria, note, appunti, fare e rispondere alle chiamate. Inoltre Homepod mini ci consente di gestire tramite controlli vocali tutti gli accessori connessi per la domotica domestica (luci, termostati, porte, robot aspirapolvere…).

Infine una funzione interessante e sicuramente comoda è quella di poterli usare come un sistema di interfono, grazie alla possibilità di riconoscere fino a sei voci di familiari diversi sarà possibile inviare messaggi da una stanza all’altra della casa (non servirà più urlare ai figli dalla cucina “vai a lavarti le mani, è pronto!”); tale funzionalità può essere utilizzata con iPhone, iPad, Apple watch, AirPods e Car play.

Per chi fosse interessato all’acquisto vi rimandiamo allo store di Apple.