Come da tradizione, nel corso della primavera iniziano ad arrivare indiscrezioni sempre più precise sui prossimi iPhone che Apple presenterà tra settembre ed ottobre. In rampa di lancio, quest’anno, ci sono i nuovi iPhone 14 e 14 Pro. I nuovi smartphone della casa di Cupertino presenteranno diverse novità con una gamma che sarà ridefinita seguendo le indicazioni del mercato.

Esce di scena la versione Mini, dopo due anni di vendite ridotte all’osso, e si prepara al debutto una nuova variante Max (non Pro però). Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sui fornitori del nuovo iPhone 14 e, in particolare, sulle aziende scelte da Apple per la realizzazione dei display OLED della sua gamma di smartphone. Vediamo un riepilogo completo delle ultime indiscrezioni di queste ore.

iPhone 14: quattro varianti in arrivo, c’è anche il 14 Max che sostituirà il Mini

Anche la nuova gamma iPhone 14 sarà composta da quattro varianti. A differenza di quanto avvenuto con le ultime due generazioni, però, non ci sarà la versione Mini che, negli ultimi due anni, ha rappresentato la proposta entry level della gamma iPhone (al netto del modello SE che, nella sua nuova versione 2022, sta facendo registrare vendite inferiori alle attese, confermando lo scarso interesse per i “compatti” da parte degli utenti iOS).

Il nuovo “entry level” della gamma sarà ora iPhone 14 che conserverà lo stesso design del suo predecessore, riproponendo il display da 6,1 pollici con notch. A rimpiazzare il Mini sarà l’inedito iPhone 14 Max. Si tratta di una versione più grande di iPhone 14 che proporrà un display da 6,7 pollici di diagonale, riprendendo lo stesso design del fratello minore e nuova proposta d’accesso alla gamma iPhone.

iPhone 14 e 14 Max potranno contare su di una doppia fotocamera posteriore con il modulo delle camere che proporrà lo stesso layout dei modelli attuali. Da notare, invece, che i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max riprenderanno le stesse dimensioni degli attuali 13 e 13 Pro Max con un display da, rispettivamente, 6,1 e 6,7 pollici di diagonale. Le novità principali riguarderanno, in questo caso, l’uscita di scena del notch, sostituito da un doppio foro sul display.

Da notare che il modulo delle fotocamere (sui Pro) sarà leggermente più largo (circa il 5% in ogni dimensione) e leggermente più spesso (0,57 mm in più rispetto ai modelli attuali) per far spazio, probabilmente, ai nuovi sensori fotografici. Confermato, in ogni caso, il layout con tripla fotocamera posteriore, oramai iconico per la gamma Pro degli iPhone.

Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal sempre affidabile insider Ming-Chi Kuo, i nuovi Pro di Apple dovrebbero integrare una fotocamera grandangolare da 48 Megapixel in grado di registrare in 8K. Il comparto fotografico dei nuovi smartphone di Apple dovrebbe, in ogni caso, registrare ulteriori novità con l’obiettivo di garantire un passo in avanti generale alle prestazioni.

La nuova composizione della gamma iPhone 14 è confermata dall’immagine, diffusa tramite Weibo, che alleghiamo qui di sotto. Quest’immagine ci mostra le possibili dimensioni ed il design posteriore dei quattro nuovi iPhone in arrivo nel corso della seconda metà del 2022, confermando l’addio al Mini e il lancio dell’inedito iPhone 14 Max, destinato a diventare un importantissimo riferimento della gamma Apple.

Chi produrrà i display dei nuovi iPhone?

C’è un altro dettaglio molto importante in merito alla futura gamma iPhone 14. Tutti e quattro gli smartphone di Apple potranno contare su display OLED ma, come già avvenuto in passato, il fornitore non sarà unico. Apple dovrebbe ricevere i display dei nuovi iPhone 14 da Samsung Display, LG Display e BOE. Una parte secondaria della produzione necessaria potrebbe, inoltre, essere affidata ad un altro fornitore.

Da notare, però, che Samsung Display dovrebbe essere l’unico fornitore di display OLED LTPO di iPhone 14 Pro. Le altre tre varianti della gamma iPhone, invece, potranno contare su più fornitori. Al momento, però, non ci sono ancora conferme precise in merito a quale azienda si occuperà della realizzazione dei display delle tre restanti varianti di iPhone 14.

Secondo un report recente, BOE potrebbe occuparsi del 20-25% della fornitura di display OLED per iPhone 14 e 14 Max. LG Display, invece, potrebbe coprire una parte della produzione dei display di iPhone 14 Pro Max mentre la restante parte potrebbe essere affidata a Samsung Display che continuerà ad essere il fornitore principale di pannelli OLED per Apple grazie anche alla sua capacità produttiva superiore, sia in termini di qualità che di quantità, rispetto ai diretti concorrenti.

