AMD ha aperto le danze del COMPUTEX 2022 di Taipei, annuale fiera internazionale dell’informatica (che torna finalmente in presenza), con un keynote in cui Lisa Su, CEO di AMD e altri esponenti del colosso statunitense, hanno annunciato le più recenti novità dell’azienda nel segmento computing.

Tra queste rientrano nuovi processori per PC Desktop (Ryzen 7000) e Notebook (CPU “Mendocino”), le nuove schede madri con socket AM5, la nuova tecnologia proprietaria AMD SmartAccess Storage e i sistemi Advantage.

Tutte le novità presentate da AMD a COMPUTEX 2022

Nel corso del keynote di AMD a COMPUTEX, l’azienda ha presentato le più recenti novità per il segmento computing, settore in cui negli ultimi anni ha spinto per colmare il divario con l’avversario di sempre Intel. Prima di analizzarle nel dettaglio, ecco un breve recap delle novità presentate:

Processori desktop AMD Ryzen serie 7000

I nuovi Ryzen 7000 sono basati sulla nuova architettura a 5 nm chiamata “Zen 4” e raddoppiano la quantità di cache L2 per core, oltre ad aumentare di oltre il 15% le performance single-thread; i processori saranno inoltre dotati di un nuovo die di I/O a 6 nm, che include la grafica basata sull’architettura AMD RDNA 2 e il supporto per DDR5 e PCI Express 5.0.

Si tratta di una piattaforma LGA progettata per sfruttare al meglio le caratteristiche e le potenzialità delle nuove CPU Ryzen 7000. Le schede madri basate sulla piattaforma LGA Socket AM5 saranno disponibili in tre modelli con caratteristiche differenti: AMD X670, X670 Extreme e B650.

Si tratta di CPU della famiglia Ryzen Mobile, dotate di core “Zen 2” e grafica basata sull’architettura RDNA 2, capaci di offrire un buon connubio tra performance e qualità

È una tecnologia proprietaria che consente di ridurre i tempi di caricamento dei videogiochi e di accelerare lo streaming delle texture.

Si tratta di laptop progettati per offrire esperienze di gioco all’avanguardia.

Di seguito vi riportiamo le parole di Lisa Su, CEO di AMD:

“Al Computex 2022 abbiamo evidenziato la crescente adozione di soluzioni AMD nei notebook ultrasottili, da gioco e commerciali dei principali fornitori di PC, grazie alle prestazioni di assoluto rilievo e alla durata della batteria dei nostri processori mobili Ryzen serie 6000. Con i nostri prossimi processori desktop AMD Ryzen serie 7000, otterremo una maggiore leadership nel mercato desktop, grazie alla nostra architettura ‘Zen 4’ a 5 nm di nuova generazione, e forniremo un’esperienza di elaborazione ad alte prestazioni senza precedenti a giocatori e creatori di contenuti.“

AMD Ryzen 7000 “Zen 4” ufficiali a COMPUTEX 2022

AMD ha presentato la nuova generazione di CPU desktop della serie Ryzen 7000, basati sull’architettura ad alta efficienza “Zen 4” a 5 nm (primi processori desktop con questo processo produttivo per core), mettendo in chiaro che arriveranno nel corso dell’autunno.

I nuovi processori raddoppieranno la quantità di cache L2 per core, presenteranno velocità di clock più elevate e, secondo l’azienda, forniranno un aumento delle prestazioni nel singolo thread superiore al 15% rispetto alla generazione precedente, garantendo un’esperienza su PC desktop senza pari.

Durante il keynote, l’azienda ha mostrato un sample di pre-produzione di un processore della serie desktop Ryzen 7000 capace di funzionare con una frequenza di clock (con boost) di 5,5 GHz durante una sessione di gioco. Non è mancato, inoltre, il confronto con l’attuale soluzione top della concorrenza, l’Intel Core i9-12900K, rispetto al quale la soluzione AMD si è dimostrata più veloce del 30% in un carico di lavoro di rendering multi-thread con il software Blender.

Oltre ai nuovi die di calcolo “Zen 4”, la serie Ryzen 7000 presenta un nuovissimo die input/output a 6 nm Il nuovo die I/O include un motore grafico basato su AMD RDNA 2, nuova architettura a basso consumo adottata dai processori mobili AMD Ryzen, e il supporto alle ultime tecnologie di memoria e connettività come DDR5 e PCI Express 5.0, oltre alla capacità di supportare un massimo di 4 display. Tra le altre novità, rientrano nuove istruzioni per l’AI e un incremento dell’IPC (istruzioni per ciclo di clock) del 15% rispetto alle soluzioni dell’attuale generazione.

AMD presenta le prime schede madre con socket AM5

Le nuove CPU Ryzen 7000 di AMD sfrutteranno la nuova piattaforma AMD Socket AM5 (LGA1718) che presenta un design LGA a 1718 pin e supporterà processori con un TDP di 170 W, memorie DDR5 dual-channel, la nuova infrastruttura di alimentazione SVI3 e la connettività PCIe 5.0, garantendo elevatissime prestazioni e un ampio supporto alle schede grafiche o di archiviazione di nuova generazione.

Queste nuove schede madri AMD serie 600 potranno offrire anche una migliore connettività, grazie al supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.2, oltre a una migliore capacità di espansione, grazie alle porte USB Type-C a 20 Gbps, e al supporto a quattro display (tra HDMI 2.1 e Display Port).

La famiglia AM5 si compone di tre livelli di schede madri:

AMD Socket AM5 – X670 Extreme

È la soluzione di punta; offre la migliore connettività e capacità di overclocking estreme, con il supporto al PCIe 5.0 per due slot grafici e uno slot di archiviazione.

Meno estrema, supporta l’overclocking e il PCIe 5.0 su uno slot di archiviazione con supporto grafico opzionale.

È la soluzione mainstream, progettata per utenti che cercano elevate prestazioni con il supporto PCIe 5.0 per l’archiviazione.

Le nuove schede madri AMD con socket AM5 verranno proposte, con soluzioni per ognuno dei tre livelli, da partner dell’azienda tra cui Asrock, ASUS, Biostar, Gigabyte ed MSI, con le soluzioni di archiviazione PCIe 5.0 che verranno resi disponibili da partner tra cui Crucial, Micron e Phison.

Nella seguente immagine, sono riportate le prime schede madri AMD con socket AM5 dei partner che usciranno prossimamente.

La famiglia Ryzen Mobile accoglie i nuovi processori economici “Mendocino”

A COMPUTEX 2022, AMD ha annunciato nuove soluzioni per ampliare il portafoglio mobile della linea di CPU Ryzen: queste rispondono al nome di “Mendicino” e sono processori che vogliono offrire un ottimo rapporto qualità prezzo, con prestazioni di livello e un prezzo compreso tra i 399$ e i 699$.

Questi processori, che vanno ad affiancare i Ryzen 6000 Mobile mostrati in anteprima al CES 2022 e presentati ufficialmente poco più avanti, sono dotati di core “Zen 2” e grafica basata sull’architettura RDNA 2.

Questi nuovi processori, in arrivo nel quarto trimestre 2022 a bordo dei notebook dei principali partner di MAD, sono progettati per migliorare la durata della batteria senza rinunciare alle prestazioni, pur mantenendosi nella suddetta fascia di prezzo; l’obiettivo è quello di fornire agli utenti laptop dal prezzo interessante ma senza rinunce.

Le novità per il gaming di AMD a COMPUTEX 2022

All’interno del keynote, AMD ha ritagliato uno spazio anche alle soluzioni pensate per il mondo dei videogiocatori da computer, presentando i sistemi AMD Advantage e la nuova tecnologia AMD SmartAccess.

AMD SmartAccess Storage

È una tecnologia intelligente che supporta Microsoft DirectStorage e sfrutta la tecnologia AMD Smart Access Memory e altre tecnologie dell’azienda per ridurre i tempi di caricamento del gioco e accelerare lo streaming delle texture. Maggiori informazioni su questa nuova tecnologia proprietaria verranno fornite nei prossimi mesi.

Sistemi AMD Advantage

Si tratta di laptop progettati per offrire esperienze di gioco eccezionali, con prestazioni di rilievo, display con frequenza di aggiornamento, ottima durata della batteria e tanto altro. Questi sistemi sono dotati di tutte le tecnologie intelligenti di AMD, una raccolta di funzionalità avanzate che consentono alle CPU e alle GPU dell’azienda di lavorare all’unisono per eliminare i colli di bottiglia del sistema e fornire il massimo lato prestazioni ed efficienza. I nuovi sistemi AMD Advantage verranno proposti da numerosi produttori (Alienware, Asus, Lenovo, HP, Metamechbook e Origin PC). In esclusiva con AMD Advantage, Corsair ha da poco lanciato il primo laptop per gamer e streamer.

C’è molta curiosità di scoprire come si comporteranno effettivamente le nuove CPU Ryzen 7000 di AMD e se riusciranno a mantenere le promesse fatte: per scoprirlo, bisognerà attendere almeno il prossimo autunno. Vedremo se e come risponderà Intel alle novità presentate da AMD.

