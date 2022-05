A fine inverno Apple presentava il suo monitor 5K Studio Display, un prodotto piuttosto esclusivo, non solo per il prezzo. Qualche giorno più tardi, una fuga di notizie proveniente da un noto informatore del settore, Ross Young, già ventilava l’ipotesi di un possibile debutto di un certo Studio Display Pro, un monitor dotato di un pannello anche in questo caso da 27 pollici, ma con tecnologia mini-LED.

Di questo specifico modello lo stesso leaker è tornato a parlare proprio oggi, confermandone ancora una volta la presenza nei cantieri Apple, ma con brutte notizie per chi se lo aspettava a stretto giro.

Se a marzo Ross Young parlava di un possibile lancio del monitor da 27″ mini-LED noto come Apple Studio Display Pro in occasione del WWDC 2022, ora che siamo a un passo dalla conferenza di casa Cupertino, corregge il tiro e ne prevede la presentazione a ottobre. Questa la dichiarazione relativa pubblicata sul suo profilo Twitter:

Apple leak! The 27" MiniLED monitor has been delayed as it was going to be produced at Quanta in Shanghai which has been locked down. Production is in the process of being moved to a different location and has been delayed. It now looks like an October release.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 20, 2022