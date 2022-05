Lenovo Legion 7i e 7 e Legion Slim 7 e 7i sono i nuovi portatili da gaming che Lenovo ha presentato oggi sul mercato italiano, notebook di fascia elevata che garantiscono prestazioni decisamente elevate, soprattutto i primi. Le varianti Slim, come intuibile, sono dedicate a chi cerca un notebook per giocare, sì, ma che garantisca un certo livello di portabilità.

In tutti e quattro i casi gli schermi sono da 16″ con risoluzione massima WQXGA (2560 x 1600 pixel), le versioni 7i sono dotate di processori Intel Core di dodicesima generazione, mentre ci sono gli AMD Ryzen sui Legion 7. Comunque, per tutti i dettagli, le differenze, le peculiarità, e ovviamente le informazioni sulla disponibilità e i prezzi di questi nuovi portatili di Lenovo, seguiteci.

Caratteristiche e dettagli di Lenovo Legion 7i e 7

Partiamo dai più potenti Lenovo Legion 7i e 7, i due notebook di punta per chi guarda alle più concrete prestazioni per il gaming (ma non solo). Nonostante l’estro che ben si nota nei colori di diversi dettagli e nelle luci RGB, i portatili non sono i soliti notebook per giocare plasticosi e fin troppo stravaganti, ma conservano una certa eleganza, merito anche dei materiali che Lenovo ha utilizzato per: alluminio e magnesio.

Migliorata rispetto ai predecessori la tastiera Lenovo Legion TrueStrike, con tasti curvi che agevolano la digitazione e con la funzione WASD Force Sensor Technology (con tasti intercambiabili opzionali) che supporta una gestione della pressione per le sessioni di gioco.

All’interno di un telaio più sottile (spesso 19 mm) trovano posto i processori, le schede grafiche e le unità di memoria più recenti, oltre a una batteria da 99,99 Whr che supporta la ricarica rapida via USB C fino a 135 Whr.

Lo schermo di Lenovo Legion 7 e 7i è un pannello IPS da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), quindi con rapporto di forma in 16:10, certificazioni VESA DisplayHDR 400 e TUV Rheinland, tempi di risposta pari a 3 ms, e che, a seconda della versione scelta supporta il sistema di frequenza d’aggiornamento variabile 165 – 240 Hz e una luminosità di picco di addirittura 1250 nit con copertura dello spazio di colore DCI-P3.

Il cuore di questi nuovi portatili di Lenovo è rappresentato dai processori montati. A seconda della configurazione scelta si possono acquistare con gli Intel Core di dodicesima generazione HX Series (i7 e i9, per il Legion i7), o con gli AMD Ryzen 7 6800H o Ryzen 9 9600HX (il Legion 7). È altrettanto ampia la scelta per quel che riguarda le schede grafiche: rispettivamente è possibile optare per una NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o per una RTX 3070 Ti; per il Legion 7 fra una AMD Radeon RX 6850M XT e una RX 6700M.

Lato memorie, troviamo fino a 32 GB di RAM (2 x 16 GB) di tipo DDR5 a 4800 MHz o OC a 5600 MHz, mentre per lo spazio d’archiviazione interno ci sono memorie SSD PCIe (Gen 4) fino a 2 TB.

Per il resto, Lenovo Legion 7 e 7i vantano le ottimizzazioni di Lenovo Legion A.I. Engine 2.0 per la gestione delle risorse e, di conseguenza delle prestazioni, la calibrazione intelligente del sistema termico Lenovo Legion Coldfront 4.0 e, lato software di Tobii Horizon e Tobbii Aware.

Caratteristiche e dettagli di Lenovo Legion Slim 7i e 7

Passiamo ai nuovi Slim, notebook che si posizionano in una cornice molto simile, i quali piuttosto che puntare sulle mere prestazioni, danno spazio anche ad altri fattori: in primis la leggerezza e la portabilità. Lenovo Legion Slim 7i e 7 si presentano con una scocca in alluminio, magnesio e con rivestimento in metallo con lavorazione CNC abbastanza leggera e sottile: 2 kg e 16 mm il peso e lo spessore.

Lo schermo è un 16″ che, oltre all’IPS con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel) presente anche sui suddetti, è disponibile anche in una variante meno pregiata con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), col medesimo rapporto di forma 16:10, 165 Hz di frequenza d’aggiornamento, una luminosità massima di 350 nit e 100% di copertura dello spazio colore sRGB.

Sotto il cofano, Lenovo Legion Slim 7i vanta rispettivamente i processori Intel Core di dodicesima generazione serie H (i5 e i7) e HK (i9) con abbinate le opzioni grafiche NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 3060 o 3070. Legion Slim 7, è configurabile invece con processori AMD Ryzen 5 660H, 7 6800H e 9 6900HX con annesse le GPU AMD Radeon RX 660S o RX 6800S.

Discorso memorie, anche in questo caso troviamo RAM DDR6 a 4800 MHz ma fino a 24 GB (8 + 16 GB) e SSD PCIe (Gen 4) fino a 2 TB per quel che riguarda lo spazio d’archiviazione interno.

Anche la batteria è la stessa 99,99 Whr dei sodali di cui sopra, ricaricabile fino a 135 Whr tramite USB di tipo C. Da menzionare, infine, la presenza del già citato sistema di gestione termica Lenovo Legion Coldfront 4.0 con Lenovo Legion A.I. Engine 2.0.

Proprio dal punto di vista delle temperature Lenovo ha apportato diversi miglioramenti, azienda che dichiara di essere riuscita a limitare anche il rumore della ventola a un livello inferiore a 30 decibel in modalità Stealth, praticamente il livello di un sussurro.

Per inciso, questo vale per entrambi i modelli, Lenovo ha annunciato un’app specifica per il mondo gaming che semplifica l’esperienza di gioco: Lenovo Legion Arena. Si tratta di una piattaforma che riunisce in un posto solo tutti i giochi gestiti su PC, app disponibile a livello globale tramite il Microsoft Store.

Prezzi e disponibilità di Lenovo Legion 7i e 7 e Legion Slim 7 e 7i

Lenovo Legion 7i e 7 e i Lenovo Legion Slim 7 e 7i sono stati ufficializzati in Italia proprio oggi, ma arriveranno sul mercato italiano entro l’estate (fatta eccezione per il Legion Slim 7 con AMD, di cui al momento non è prevista la commercializzazione da noi). Questi i prezzi di listino:

Lenovo Legion 7i con processori Intel e schede NVIDIA parte da 3.199 euro ;

con processori Intel e schede NVIDIA parte ; Lenovo Legion 7 con AMD parte da 2.799 euro ;

con AMD parte ; Lenovo Legion Slim 7i con CPU Intel e GPU NVIDIA parte da 2.199 euro.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità effettiva di questi portatili, seguiteci.

