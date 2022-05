Le offerte su Amazon sono all’ordine del giorno, ma quella descritta di seguito è particolarmente ghiotta: se state cercando un notebook da gaming o anche semplicemente un notebook dalle ottime prestazioni, questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 con processore AMD e scheda grafica RTX 3050 è un’occasione da cogliere al volo.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: non solo per il gaming

Sì, avete letto bene: anche se la dicitura “gaming” compare addirittura nel nome di questo prodotto, Lenovo IdeaPad Gaming 3 si presta molto bene anche ad altri tipi di utilizzo.

In primo luogo, il design è sobrio, dunque adatto anche ad un utilizzo professionale; secondariamente, la qualità e l’affidabilità di Lenovo non si discute.

Più di tutto, comunque, è la dotazione tecnica a fare gola, parliamo infatti di: un display IPS Full HD da 15,6″ con refresh rate a 120 Hz; un processore AMD Ryzen 5 5600H affiancato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6; 512 GB di storage SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe espandibili fino ad 1 TB; 8 GB di RAM SO-DIMM DDR4-3200 espandibili fino a 16GB DDR4-3200. Il notebook arriva già con Windows 11 Home.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: offerta Amazon al minimo storico

In questo momento, Lenovo IdeaPad Gaming 3 nella configurazione appena descritta viene proposto da Amazon in offerta a soli 699,90 euro, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto. Per di più, parliamo di un articolo venduto e spedito da Amazon — dunque con tutte le garanzie del caso — con tanto di spedizione Prime, questo vuol dire che ordinandolo adesso lo avreste tra le mani già domani.

Ecco il link per approfittare subito di quest’ottima offerta:

Acquista Lenovo IdeaPad Gaming 3 con RTX 3050 a 699,90 euro su Amazon

