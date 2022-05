AMD rinnova la sua gamma di schede video per PC desktop. L’azienda, infatti, ha annunciato oggi la disponibilità delle nuove Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT. La nuova famiglia di GPU punta ad offrire un ulteriore passo in avanti in termini di prestazioni in gaming rispetto alle dirette concorrenti di NVIDIA ed anche ai precedenti modelli di AMD. A disposizione della nuova famiglia di schede video di AMD troviamo un incremento delle frequenze di clock, la presenza di memorie GDDR6 ad alta velocità e una serie di aggiornamenti software e firmware in grado di ottimizzare le prestazioni. Vediamo tutti i dettagli sulle nuove GPU presentate oggi da AMD:

AMD presenta le nuove schede video Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT

La nuova gamma di schede video Radeon di AMD può contare su tre diverse soluzioni, in grado di coprire in modo completo le varie fasce di prezzo. Partiamo dalla top di gamma, la Radeon RX 6950 XT. Questa scheda grafica punta a diventare il nuovo riferimento dell’intera famiglia di schede video di AMD. La nuova proposta dell’azienda può contare su 80 Compute Unit e su 16 GB di memoria GDDR6 dedicata.

Da notare che la scheda video presenta un Game Clock di 2100 MHz, un Boost Clock massimo di 2.310 MHz con un’interfaccia di memoria a 256 bit e un Bandwidth di 1793 GB/s. A completare le specifiche troviamo un TBP di 335 W. Secondo AMD, questa scheda è in grado di gestire al meglio anche i titoli più impegnativi garantendo una risoluzione 4K con settaggi grafici al massimo.

A completare la gamma di novità troviamo la RX 6750 XT che può contare su 40 Compute Unit e su 12 GB di memoria GDDR6 dedicata con un Game Clock di 2495 MHz ed un Boost Clock di 2600 MHz. In questo caso, il TBP è di 250 W. La proposta d’accesso alla nuova famiglia di schede video Radeon è rappresentata dalla RX 6650 XT che può contare su 32 Compute Unit, 8 GB di memoria GDDR6, un Game Clock di 2410 MHz e un Boost Clock di 2635 MHz. Il TBP è di 180 W.

La nuova RX 6750 XT è pensata per il gaming a 1440p, con l’obiettivo di offrire prestazioni al top con settaggi al massimo anche con i giochi più esigenti. Per quanto riguarda la RX 6650 XT, invece, il suo campo d’azione è prevalentemente il gaming a 1080p. In questo contesto, la nuova “entry level” del trio di novità svelato da AMD in queste ore sarà in grado di garantire un refresh sempre molto alto, senza compromessi per quanto riguarda i dettagli grafici.

Tutte e tre le nuove schede di AMD sono realizzate sull’architettura RDNA 2. A disposizione delle nuove proposte di AMD troviamo una serie di ottimizzazioni software e firmware, in grado di garantire prestazioni massimizzate, il supporto alla tecnologia AMD Infinity Cache. Non manca, naturalmente, il supporto a Windows 11 e alle DirectX 12 Ultimante. Sono pienamente supportate anche le tecnologie di upscaling di AMD come Super Resolution e FSR 2.0 che garantiscono la possibilità di migliorare il frame rate nei giochi.

Prezzi e disponibilità delle nuove schede grafiche di AMD

Veniamo ad uno degli aspetti più attesi dagli utenti in merito al debutto delle nuove schede grafiche di casa AMD. L’azienda ha ufficializzato i prezzi consigliati per le tre nuove schede. Per il momento, è stato rivelato in listino in dollari che risulta sostanzialmente in linea con le attese delle ultime settimane. La nuova Radeon RX 6950 XT arriverà sul mercato con un prezzo consigliato di 1.099 dollari.

Per la proposta intermedia della gamma, la RX 6750 XT, invece, è previsto un prezzo consigliato di 549 dollari. La più economica del trio, la RX 6550 XT, infine, si prepara al debutto nei negozi con un prezzo consigliato di 339 dollari. Per il momento non ci sono ancora conferme in merito al listino relativo al mercato italiano. Per quanto riguarda la disponibilità, invece, le nuove schede di AMD sono disponibili da oggi 10 maggio.

Anche in questo caso, sarà necessario attendere i prossimi giorni per verificare l’effettiva disponibilità delle nuove GPU. a nuova gamma di schede grafiche potrebbe essere acquistabile a breve sul sito AMD oltre che su Amazon e prezzo altri rivenditori specializzati.

Arrivano anche le versioni firmate MSI

MSI ha annunciato il lancio delle sue versioni custom delle nuove schede video di AMD. In particolare, l’azienda ha svelato le nuove MSI Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT GAMING TRIO. Questa gamma presenta l’esclusivo sistema di raffreddamento TORX FAN 4.0. Tale sistema è in grado, grazie ad alcuni accorgimenti di design nella realizzazione delle ventole, di concentrare il flusso d’aria nel dissipatore di calore. In questo modo, MSI sottolinea la possibilità di massimizzare l’efficienza del raffreddamento.

Le schede possono beneficiare di una piastra in rame nichelato, anche questo studiato per migliorare la dissipazione del calore dalla GPU e dai moduli delle memorie. Le schede di MSI possono contare sul sistema Mystic Light per offrire un’illuminazione in sincronia con il resto del PC. Da segnalare, inoltre, l’arrivo anche delle nuove MSI Radeon RX 6750 XT e RX 6650 in versione MECH con il sistema TORX FAN 3.0.

Per il momento, MSI non ha rivelato dettagli aggiuntivi sui prezzi di vendita.

