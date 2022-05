NIU, dopo aver presentato uno scooter elettrico dall’ottima autonomia, svela oggi un altro mezzo del settore della micromobilità, un monopattino elettrico di fascia elevata che si chiama NIU KQi3. È praticamente il top di gamma del produttore, un mezzo disponibile sul mercato già da oggi e che si fa apprezzare per varie ragioni. Scopriamolo meglio nel dettaglio.

Caratteristiche e peculiarità di NIU KQi3

Di NIU KQi3 ci sono due versioni: la Sport ha un’autonomia di 40 km e una velocità massima limitata elettronicamente di 25 km/h, garantita da un motore da 300 W con al corredo un impianto frenante a disco anteriore. La versione Pro alza invece l’asticella con 50 km di autonomia massima, una potenza pari a 350 W e freni a disco sia davanti che dietro, a garanzia di una maggiore sicurezza.

Numeri a parte, questo monopattino vanta linee minimali e moderne, è disponibile in varie colorazioni e, come da tradizione, si fa notare con il faro anteriore a LED “Iconic Halo”, un tratto distintivo dei veicoli di NIU. Al centro del manubrio c’è uno schermo che fa da cruscotto in cui visualizzare varie informazioni e con cui impostare i parametri relativi alla velocità e al sistema di frenata rigenerativa.

Il monopattino vanta inoltre un telaio in alluminio ripiegabile che poggia su pneumatici tubeless da 9,5″ (per intenderci, le gomme non sono né piene, né necessitano di camere d’aria) a garanzia di una certa comodità.

Per il resto, c’è da evidenziare il fatto che NIU KQi3 monta una batteria da 48 V agli ioni di litio che si ricarica completamente in 5 ore, fase di ricarica gestibile anche tramite l’app companion NIU. Quest’ultima permette inoltre di scegliere la modalità di guida preferita, consultare le statistiche dei viaggi effettuati, di bloccare il monopattino quando parcheggiato e di fare altre cose.

Prezzi e disponibilità di NIU KQi3

Questo nuovo monopattino, come anticipato si presenta in due versioni, entrambe già disponibili sul mercato: sia sul sito web ufficiale di NIU che su Amazon:

Fino al 15 maggio, per gli acquisti su Amazon, è in vigore un codice coupon applicabile direttamente nella pagina prodotto che riduce il prezzo di 50 euro di entrambi i modelli.

