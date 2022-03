Il mercato degli scooter elettrici attira, soprattutto chi vive in città e decide di provare a fare a meno dell’auto o dei mezzi pubblici. Con un veicolo come il nuovo NIU MQi GT EVO, il modello al vertice del produttore cinese, ci si può divertire anche fuori città per via dell’abbondante autonomia (quasi 70 km) e per le prestazioni, considerando che tocca i 100 km/h. Comunque, per tutti i dettagli, seguiteci.

Nei dettagli dello scooter elettrico NIU MQi GT EVO

NIU MQi GT EVO è uno scooter elettrico di fascia elevata, dotato di diverse peculiarità che lo rendono piuttosto versatile e quindi interessante. Il design è classico, senza particolari fronzoli, con quel tocco di moderno che spicca dalle linee taglienti e da alcuni elementi come il grande fanale anteriore a LED, il marchio di fabbrica del produttore cinese.

Per certi versi, ci ritroviamo di fronte a una sorta di scooter 125 cc ma elettrico, sia per l’utenza a cui si rivolge, sia per le prestazioni che garantisce. Perché per chi vuole il massimo della sportività c’è la modalità dedicata, la Sport, che assicura fino a 100 km/h di velocità massima. Le altre due mappature privilegiano invece l’autonomia: soprattutto la Eco che, limitando le prestazioni a 45 km/h assicura fino a 67 km di percorrenza; mentre la Dynamic è la via di mezzo un compromesso da scegliere per la città (fino a 75 km/h la velocità massima).

Tutto sta nel motore NIU V Motor con potenza massima pari a 6,5 kW (8,8 cavalli) e nominale da 5 kW (6,8 cavalli) che, affiancato alle due batterie agli ioni di litio (72 volt – 26 Ah) che si ricarica in 5 ore, assicura a NIU MQi GT EVO un’elevata versatilità.

Per il resto, c’è da sottolineare l’omologazione per 2 persone, la frenata rigenerativa EBS, il peso di 128 kg (abbastanza contenuto), i freni a disco idraulici sia davanti che dietro, le ruote da 14″ di diametro e una buona dotazione tecnologia, con un display a LED nel cruscotto utile per conoscere il livello di carica dello scooter, la modalità di guida, la velocità e tanti altri parametri.

Prezzi e disponibilità dello scooter elettrico NIU MQi GT EVO

Lo scooter elettrico NIU MQi GT EVO si presenta in quattro colorazioni (bianco, nero, arancione e grigio) a un prezzo di listino pari a 4.999 euro, a cui è possibile sottrarre parecchio a seconda dei casi grazie agli incentivi previsti col bonus moto e scooter 2022.

