Sky continua a puntare più che mai sulla propria offerta Sky Wifi e questa volta lo fa lanciando la promozione “Special Week” rivolta ai nuovi clienti Sky TV. Grazie alla promo, i clienti che abbineranno il pacchetto Sky Cinema potranno ottenere la linea fissa in Fibra a partire da 19,90 euro al mese con un prezzo bloccato per 18 mesi.

Per usufruire della promozione basterà, dunque, attivare Sky Wifi contestualmente all’attivazione di Sky TV con pacchetto Sky Cinema. Grazie alla promo è possibile ottenere il pacchetto base Sky TV a 9,90 euro al mese per i primi 18 mesi e Sky Cinema scontato a 5 euro (rispetto al prezzo standard di 14 euro) portando il computo a 14,90 euro mensili per i primi 18 mesi.

In aggiunta, vengono annullati i costi di attivazione della Fibra che solitamente ammontano a 49 euro o 29 euro se scontati.

L’offerta Special Week consente, dunque, di ottenere la Fibra di Sky Wifi e la componente streaming di Sky TV con il pacchetto Sky Cinema a 34,80 euro al mese per i primi 18 mesi con un risparmio di 15 euro rispetto al prezzo standard (49,80 euro).

Nel caso in cui si scelga di attivare Sky TV online allora sarà necessario pagare il costo di attivazione di Sky Q via internet di 9 euro.

L’operatore ribadisce, inoltre, che, in caso di sottoscrizione dei due abbonamenti in abbinata, i due contratti rimarranno comunque separati e autonomi tra loro.

Ecco le offerte Sky Wifi comprese nella Special Week

Ricapitolando, ecco il dettaglio delle offerte Sky Wifi comprese all’interno della promo Special Week:

Sky Wifi Special Week : internet illimitato con Fibra FTTC o FTTH , chiamate a consumo e modem Wifi a 19,90 euro al mese per 18 mesi ; poi 29,90 euro al mese.

: internet illimitato con Fibra FTTC o , chiamate a consumo e a ; poi 29,90 euro al mese. Sky Wifi Plus Special Week: internet illimitato con Fibra FTTC o FTTH, chiamate illimitate gratis per 18 mesi con modem Wifi, a 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi; poi a 34,90 euro al mese.

Qualora non si volesse abbinare la componente streaming con i relativi pacchetti è ancora disponibile l’offerta Sky Wifi da 24,90 euro al mese con costo di attivazione di 29 euro fino all’8 maggio 2022 salvo proroghe.

La promo Special Week è disponibile fino all’8 maggio 2022 salvo proroghe e cambiamenti.

