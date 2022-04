È tempo di nuove offerte per i prodotti Apple da Unieuro. Fino al prossimo 1° maggio, infatti, dallo store online della popolare catena di negozi d’elettronica è possibile accedere ad alcune offerte esclusive dedicate ad iPhone, iPad, MacBook ed Apple Watch. Le occasioni per un bell’affare con le nuove “Offerte a Tempo” dedicate ai prodotti di casa Apple non mancano di certo. Vediamo quali sono le promozioni migliori lanciate da Unieuro in queste ore:

Le nuove Offerte a Tempo di Unieuro sono dedicate ai prodotti Apple: ecco le migliori promozioni

Partono nuove offerte da Unieuro. I protagonisti di questa tornata di promozioni sono i prodotti Apple sempre molto desiderati e sempre al centro di offerte particolarmente interessanti. Fino al prossimo 1° maggio, è possibile collegarsi al sito di Unieuro per sfruttare uno degli sconti per i prodotti della casa di Cupertino. Dal link che trovate in calce all’articolo potete recuperare l’elenco completo dei prodotti in offerta. Di seguito, invece, andiamo a segnalare alcune delle migliori promozioni (vi basterà cliccare sul nome del prodotto per raggiungere il sito Unieuro e completare l’acquisto).

Partiamo dall’immancabile MacBook Air con M1 in offerta a 999 euro grazie alla nuova serie di offerte Unieuro. Non si tratta del prezzo più basso di sempre ma comunque di una buona promozione per acquistare l’eccellente portatile di casa Apple. Da segnalare anche un piccolo sconto su al nuovo iPad Air con M1 da 64 GB proposto in offerta a 669 euro invece di 699 euro. Non mancano, inoltre, le offerte dedicate agli iPhone, probabilmente la tipologia di prodotto Apple più desiderata in assoluto.

Segnaliamo, in particolare, la possibilità di acquistare iPhone 12 Mini da 64 GB in offerta a 599 euro invece di 719 euro. Da notare anche uno sconto sull’iPhone 12 64 GB in offerta a 719 euro invece di 839 euro. Promozioni sono disponibili anche per iPhone 13 Mini 128 GB in offerta a 739 euro invece di 839 euro. Molto interessante anche l’offerta dedicata ad iPhone 13. Da notare, infatti, che è possibile acquistare iPhone 13 512 GB in offerta a 1.049 euro invece di 1.289 euro.

Le offerte selezionate in precedenza sono solo alcune delle promozioni disponibili da Unieuro e dedicate ai prodotti Apple. Le nuove “Offerte a Tempo” lanciate oggi dallo store termineranno il prossimo 1° maggio. Su tutti i prodotti in offerta è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che della possibilità di pagare tramite PayPal, anche in 3 rate senza interessi. Per tutti i dettagli sulle nuove promozioni riservate ai prodotti Apple è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Scopri tutte le Offerte a Tempo per i prodotti Apple da Unieuro