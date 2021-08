Hai visto in televisione lo spot pubblicitario su Sky Wifi e, incuriosito dallo slogan “Semplice. Potente. Spettacolare”, sei interessato a saperne di più? Oppure hai ricevuto la proposta di una sua attivazione da parte del servizio clienti Sky?

Bene, in questo articolo trovi tutto quello che c’è da sapere su come funziona Sky Wifi, così da avere le idee più chiare sul servizio. E se stai pensando di cambiare operatore per la tua linea Internet di casa, dai un’occhiata al nostro approfondimento sulle migliori offerte fibra e ADSL attualmente sottoscrivibili.

Cosa è Sky Wifi?

Sky Wifi è una rete a banda ultralarga pensata per migliorare la qualità della linea Internet, con benefici soprattutto per lo streaming e l’upload dei contenuti. È disponibile per (quasi) tutti, anche per chi non è cliente Sky, elemento questo che consente al gigante del settore telecomunicazioni di raggiungere un gran numero di persone.

Quasi tutti perché per sottoscrivere una delle offerte proposte è necessario abitare in un comune raggiunto dalla tecnologia FTTH (Fiber to the Home) o FTTC (Fiber to the Cabinet), con una velocità in download fino a 1 Gb/s nel primo caso, e fino a 200 Mb/s quando si è coperti dalla seconda.

Approfondiremo meglio questa tematica nei prossimi capitoli della nostra guida.

Su quale rete si appoggia Sky Wifi?

Se la propria abitazione è coperta dalla fibra al 100% (FTTH), Sky Wifi si appoggia alla rete a banda ultralarga di Open Fiber. Se invece la tecnologia a disposizione è la fibra ottica FTTC, sfrutta la rete di Fastweb, grazie alla partnership stretta a inizio 2021 con l’operatore italiano.

Di fatto, il servizio di Sky è presente in tutte le aree italiane dove arriva la fibra di Open Fiber e Fastweb: se la tua abitazione è raggiunta dalla prima e/o dalla seconda, sei allora idoneo ad attivare l’offerta.

Verifica copertura Sky Wifi

Per verificare la copertura di Sky Wifi, è sufficiente utilizzare lo strumento messo a disposizione da Sky sulla pagina dedicata al servizio in questione.

Ecco la procedura da seguire:

Collegati alla pagina dedicata di Sky. Riempi i campi “Città”, “Indirizzo”, “N. civico” con i dati relativi alla tua abitazione. Fai clic su Verifica. Controlla se e con quale tecnologia puoi attivare una delle offerte disponibili.

Offerte Sky WiFi

Di seguito l’elenco di offerte basate sul servizio di rete a banda ultralarga Sky Wifi:

Sky Wifi : offerta dedicata alla sola linea Internet. Sottoscrivibile da tutti, anche dai non clienti Sky.

: offerta dedicata alla sola linea Internet. Sottoscrivibile da tutti, anche dai non clienti Sky. Sky Wifi Plus : in aggiunta alla prima offerta ci sono le chiamate nazionali illimitate verso numeri fissi e mobili. E in più, con una spesa extra di 5 euro al mese, anche le chiamate verso fissi di zona internazionale 1. Sottoscrivibile solo dai clienti Sky.

: in aggiunta alla prima offerta ci sono le chiamate nazionali illimitate verso numeri fissi e mobili. E in più, con una spesa extra di 5 euro al mese, anche le chiamate verso fissi di zona internazionale 1. Sottoscrivibile solo dai clienti Sky. Sky Wifi Ultra Plus : le stesse caratteristiche dell’offerta Plus, ma in più anche 2 Ski Wifi Pod per estendere la rete Wi-Fi anche nelle abitazioni più grandi. Sottoscrivibile soltanto da chi è già cliente Sky.

: le stesse caratteristiche dell’offerta Plus, ma in più anche 2 Ski Wifi Pod per estendere la rete Wi-Fi anche nelle abitazioni più grandi. Sottoscrivibile soltanto da chi è già cliente Sky. Sky TV : oltre alla linea Internet e le chiamate a consumo c’è il pacchetto Sky TV, che comprende gli show, i documentari, le serie televisive internazionali e le serie Sky original. Il tutto in alta definizione e con la possibilità di usufruire dei contenuti su qualunque tipo di device, anche senza Internet, grazie a Sky Go Plus. Sottoscrivibile solo dai non clienti Sky e abbinata a Sky Q senza parabola.

: oltre alla linea Internet e le chiamate a consumo c’è il pacchetto Sky TV, che comprende gli show, i documentari, le serie televisive internazionali e le serie Sky original. Il tutto in alta definizione e con la possibilità di usufruire dei contenuti su qualunque tipo di device, anche senza Internet, grazie a Sky Go Plus. Sottoscrivibile solo dai non clienti Sky e abbinata a Sky Q senza parabola. Intrattenimento Plus : la medesima offerta Sky TV, con in più Netflix. Confermato anche l’abbinamento a Sky Q senza parabola. La proposta Intrattenimento Plus è sottoscrivibile esclusivamente dai non clienti Sky.

: la medesima offerta Sky TV, con in più Netflix. Confermato anche l’abbinamento a Sky Q senza parabola. La proposta Intrattenimento Plus è sottoscrivibile esclusivamente dai non clienti Sky. Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport: le stesse caratteristiche dell’offerta Sky TV, ma con l’aggiunta del pacchetto Sky Sport che garantisce l’accesso alla visione del calcio europeo e tutto lo sport di Sky. Sottoscrivibile con Sky Q senza parabola dai non clienti Sky.

Come attivare Sky Wifi? Online, sottoscrivendo l’abbonamento sul sito sky.it, oppure per telefono tramite il servizio clienti My Team. Dopo la sottoscrizione del contratto, occorre fissare un appuntamento con il tecnico della linea Internet, così da installare il servizio a casa.

In alternativa, puoi richiedere l’attivazione recandoti presso uno dei negozi Sky del tuo comune di appartenenza o quello più vicino alla tua abitazione. Per conoscere tutti i punti vendita più vicini usa lo strumento “Trova” dalla pagina “Centri autorizzati e spazi Sky”.

Costi di Sky Wifi

Sky Wifi propone costi diversi in base al pacchetto e se si è clienti Sky o meno.

Questa la panoramica completa:

Clienti Sky

Ski Wifi: 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 29,90 euro al mese.

Sky Wifi Plus: 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 34,90 euro al mese.

Sky Wifi Ultra Plus: 27,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 37,90 euro al mese.

Non clienti Sky

Sky Wifi: 29,90 euro al mese

Sky TV: 39,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 54,90 euro al mese.

Intrattenimento Plus: 44,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 59,90 euro al mese.

Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport: 55,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi 74,90 euro al mese.

Assistenza Sky Wifi

Se riscontri problemi con Sky Wifi puoi contattare il servizio clienti My Team al numero gratuito 170, con supporto sette giorni su sette, dalle 8 alle 22:30. È disponibile anche il numero verde 800 918 918, dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22:30. Se chiami dall’estero, componi il numero fisso 02 82720170.

In alternativa all’assistenza telefonica, puoi ricevere aiuto tramite l’app My Sky, l’area online del Fai da te, oppure direttamente presso il negozio Sky più vicino alla tua abitazione.

Opinioni su Sky Wifi

Per farti un’idea sulle opinioni delle persone in merito al servizio Sky Wifi, ti invitiamo a prendere in considerazioni portali come Trustpilot e i profili social di Sky.

Nota: su Trustpilot non c’è una sezione dedicata, ma un’unica area relativa a Sky. Dunque, la media del punteggio delle recensioni non si riferisce al solo servizio Internet ma all’intera offerta Sky.

Di recente, l’ITCQ – Istituto Tedesco di Qualità e Finanza – l’ha premiata come la connessione numero 1 in Italia per qualità-prezzo, come rivendica con orgoglio Sky negli spot pubblicitari, sul sito Internet www.sky.it e sui social.

