L’assistente virtuale Amazon Alexa ora è in grado di annunciare quando una persona o un pacco vengono inquadrati dal video campanello o dalla telecamera di sicurezza.

Gli smart display Echo Show o Fire TV possono anche mostrare in tempo reale chi o cosa è presente all’ingresso, inoltre è possibile impostare una routine Alexa in base alle nuove funzionalità di rilevamento, come l’accensione di una luce nel portico, il controllo di una serratura intelligente o l’attivazione degli irrigatori su un potenziale intruso.

La nuova funzionalità sarà disponibile per i video campanelli e le telecamere di sicurezza di Ring, Google Nest e Abode e successivamente anche per altri marchi attraverso una nuova API di Amazon.

Gli avvisi di persone e pacchi arrivano sui dispositivi Echo, Ring, Google Nest e Abode

Amazon afferma che gli avvisi di rilevamento delle persone sono ora disponibili su tutti i campanelli e videocamere Ring e presto arriveranno anche su Google Nest Cam Outdoor, Nest Cam Indoor, Nest Cam Floodlight, Nest Doorbell, Abode IOTA e Abode Outdoor Camera.

Il rilevamento dei pacchi è inizialmente disponibile su Ring Video Doorbell Pro 2 e Ring Video Doorbell 2020 e arriverà sulle videocamere IOTA e Outdoor di Abode, ma non sulle videocamere Google Nest, anche se i campanelli Nest offrono già la funzionalità di rilevamento dei pacchi.

Tuttavia il produttore del dispositivo può richiedere un piano a pagamento per il rilevamento di persone o pacchi. Gli utenti Ring avranno bisogno di un piano Ring Protect a partire da 3 dollari al mese e gli utenti Abode un piano che parte da 7 dollari al mese, mentre Google non addebita costi per il rilevamento di persone.

Queste nuove funzionalità dovrebbero essere utili per quelle volte in cui gli addetti alle consegne non suonano il campanello o se qualcuno si sta insinuando nel giardino di casa.

Per attivare la funzionalità è necessario abilitare il rilevamento di persone e/o pacchi sul dispositivo, quindi accedere all’app Alexa e successivamente alle impostazioni della videocamera o del campanello, selezionare la voce “Eventi videocamera”, abilitare una o entrambe le opzioni e personalizzare le impostazioni. È anche possibile scegliere quali dispositivi Alexa possono fornire gli avvisi.

Attualmente queste funzionalità sembrano ancora nella fase iniziale di rilascio e potrebbe essere necessario del tempo prima che raggiungano tutti gli utenti.

