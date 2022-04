Huawei Band 7 e Huawei Watch GT 3 Pro sono i due nuovi indossabili che il colosso cinese sta per svelare al pubblico. Secondo quanto ha confermato Huawei, l’occasione del debutto è la presentazione di Mate Xs 2, il nuovo pieghevole dell’azienda, evento previsto fra una manciata di ore ormai che include fra l’altro include anche Huawei Smart Screen V Pro.

Secondo quanto emerso quest’ultimo si presenterebbe con un display miniLED da 65 pollici di diagonale con refresh rate a 120 Hz, fino a 800 nit di luminosità e supporto all’HDR. 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna sarebbero la base hardware, HarmonyOS con Celia Voice Assistant la base della parte software di Huawei Smart Screen V Pro.

Cosa sappiamo di Huawei Watch GT 3 Pro

Non è la prima volta che le indiscrezioni ci anticipano qualcosa di Huawei Watch GT 3 Pro, uno smartwatch di cui difatti un paio di settimane fa trapelavano alcune immagini. Ora, con l’annuncio ufficiale, oltre alla data del lancio, giovedì 28 aprile, emergono alcuni dettagli.

In primo luogo Huawei Watch GT 3 Pro garantisce una maggiore resistenza contro l’acqua, considerando che è difatti il primo orologio a supportare la modalità sportiva dell’immersione libera in apnea (garantita fino a un massimo di 30 metri di profondità).

È dunque lecito aspettarsi una cura maggiore nella costruzione e nella realizzazione rispetto al suo predecessore, ma a parte questo e le immagini emerse nei giorni scorsi (di cui sopra), non sappiamo ancora altro.

E di Huawei Band 7?

L’altro dispositivo indossabile che dovrebbe salire sul palco di Huawei dopodomani, 28 aprile, è proprio Huawei Band 7, secondo i colleghi di Huawei Central. Si tratterebbe di una smartband che, voci di corridoio anticipano, possa garantire fino a 2 settimane di autonomia, sia 1 cm meno spessa del modello che la precede e pesi appena 16 grammi.

Si vocifera inoltre che Huawei Band 7 supporti ben 96 modalità sportive, funzionalità che permettono di tracciare lo stato di salute di chi la indossa, pagamenti tramite WeChat e sia disponibile in tre colorazioni: Forest Green, Graphite Black e Amber Sunrise.

A differenza di Huawei Watch GT 3 Pro, il produttore non ha confermato il debutto per il 28 aprile. Vi terremo tuttavia aggiornati nelle prossime ore per quel che riguarda tutti e tre i prodotti menzionati.

In copertina Huawei Watch GT 2e

