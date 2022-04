A quanto pare Huawei si prepara a lanciare sul mercato una nuova versione di Huawei Watch GT 3, almeno ciò è quanto sembra suggerire l’apparizione sul Web di un paio di immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo aspetto.

Huawei Watch GT 3 Pro, questo il presunto nome del nuovo smartwatch del colosso cinese, potrebbe essere lanciato ufficialmente entro la fine di questo mese e dovrebbero essere almeno due le versioni pensate dal produttore.

Cosa sappiamo al momento di Huawei Watch GT 3 Pro

Stando a quanto reso noto da RODENT950 su Twitter, il colosso cinese dovrebbe lanciare almeno tre versioni di Huawei Watch GT 3 Pro:

Ceramic White Silver con cinturino in pelle

Ceramic White Gold con cinturino in materiale ceramico

Black con cinturino in titanio

Il nuovo smartwatch di Huawei dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo HarmonyOS (probabilmente la versione 2, in quanto la release successiva non dovrebbe essere disponibile prima della fine di quest’anno).

Le immagini pubblicate in Rete mostrano Huawei Watch GT 3 Pro in due design, entrambi con cornici bianche attorno al display. Resta da vedere quanti stili il produttore cinese ha in programma di lanciare ma, sulla base delle informazioni al momento disponibili, dovremmo trovarci di fronte ad un altro smartwatch premium.

Purtroppo nessuna delle due immagini descrive in dettaglio in quali aspetti Huawei Watch GT 3 Pro si differenzierà dal modello non Pro ma, se si prende come base la precedente generazione, c’è da aspettarsi dal nuovo smartwatch del colosso cinese una particolare attenzione per le funzioni legate al monitoraggio della salute.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se lo smartwatch sarà effettivamente lanciato entro la fine di aprile e se la sua disponibilità sarà limitata ad alcuni mercati. Sarà inoltre interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

