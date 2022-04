ASUS rinnova la sua gamma di notebook Zenbook con display OLED annunciando il debutto di due nuove soluzioni, caratterizzate, inoltre, dalla presenza di un comparto hardware di nuova generazione con processori AMD Ryzen 6000 e Intel Core di 12° generazione. Le nuove proposte della gamma Zenboook sono l’ultraportatile Zenbook 13 S OLED, che va ad affiancarsi ad una variante già disponibile ma senza display OLED, e il convertibile Zenbook Pro 15 Filp OLED. Vediamo i dettagli relativi a queste ultime novità della gamma di notebook di casa ASUS:

Nuovi ASUS Zenbook con display OLED: ecco le novità in arrivo

Il nuovo ASUS Zenbook 13 S OLED è, sicuramente, una delle novità più interessanti del settore notebook degli ultimi mesi grazie ad un comparto tecnico di primissimo livello e a un form factor particolarmente interessante. Il nuovo laptop di casa ASUS può contare su di un display da 13 pollici con pannello OLED caratterizzato da una luminosità di picco di 550 nits. Il display del nuovo Zenbook 13 S OLED presenta un rapporto tra le dimensioni di 16:10, adattandosi al meglio alle esigenze di produttività degli utenti, ed una risoluzione 2.8K.

Da notare, inoltre, che il pannello OLED è touch. Anche le altre specifiche tecniche sono molto interessanti. Il nuovo Zenbook 13 S OLED di ASUS è, infatti, configurabile con i processori Ryzen 5 6600U e Ryzen 7 6800U, due delle nuove CPU della nuova famiglia di processori Ryzen 6000 di AMD con architettura Zen 3+ e processo produttivo a 6 nm. Rispetto alla precedente generazione di processori Ryzen, queste soluzioni offrono prestazioni migliori, sia in single thread che in multi thread, oltre che un minore consumo energetico.

Sarà necessario verificare l’implementazione di queste CPU all’interno del nuovo Zenbook per valutare l’effettivo passo in avanti generazionale per il laptop di ASUS. Tra le specifiche, il nuovo Zenbook 13 S OLED può contare fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD. Da segnalare che il nuovo laptop non include porte USB-A (ma solo USB 3.2 Gen 2 Type-C) ed il jack per le cuffie, seguendo un trend già avviato dai precedenti Zenbook 13.

La seconda novità della gamma Zenbook con display OLED è rappresentata dal nuovo Zenbook Pro 15 Flip OLED. Si tratta di una vera e propria workstation mobile che presenta specifiche davvero molto interessanti, a partire dal display, con tecnologia OLED, da ben 15,6 pollici di diagonale e con risoluzione di 2880 x 1620 pixel (il rapporto tra le dimensioni, in questo caso, è di 16:9). Da notare che il refresh rate del pannello è impostato a 120 Hz. È presente anche il supporto touch.

Il nuovo ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED presenta una scheda tecnica davvero molto interessante. Il convertibile è, infatti, configurabile con processori Intel Core di 12° generazione fino al Core i7-12700H. Sulla carta, quindi, il nuovo Zenbook dovrebbe sfruttare al massimo i vantaggi dell’architettura ibrida dei processori Alder Lake di Intel, massimizzando prestazioni o efficienza in base alle necessità. Da notare la possibilità di configurare il nuovo Pro 15 Flip con un massimo di 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Il dispositivo, inoltre, è uno dei primi portatili ad arrivare sul mercato con una nuova GPU Arc di Intel potendo contare sulla nuova A370M. I precedenti modelli della serie 15 Flip di ASUS utilizzavano una scheda NVIDIA. Sarà, quindi, molto interessante verificare le performance lato GPU del nuovo convertibile di ASUS che arriverà sul mercato in una configurazione “full” Intel in grado, sulla carta, di offrire ottime prestazioni.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, ASUS non ha divulgato alcun dettaglio in merito alle tempistiche ed ai prezzi di lancio dei nuovi Zenbook con display OLED annunciati in queste ore. Si tratta, in ogni caso, di una questione di poche settimane. Le nuove proposte di ASUS dovrebbero entrare in fase di commercializzazione nel corso del secondo trimestre dell’anno. Resta da capire, invece, quali saranno i tempi per l’arrivo in Italia della nuova gamma Zenbook con display OLED. Le specifiche dei modelli per il mercato italiano, inoltre, potrebbero presentare alcune piccole differenze rispetto ai modelli annunciati oggi. Maggiori dettagli dovrebbero essere divulgati da ASUS Italia nelle prossime settimane.

