La gamma di notebook ASUS può contare su tante alternative interessanti tra cui scegliere con un ruolo di primo piano che, sicuramente, viene recitato dai notebook con schermo OLED. Da tempo, infatti, ASUS può contare su di una gamma completa di laptop e convertibili caratterizzati dalla presenza di un pannello OLED in grado di offrire prestazioni eccellenti, soprattutto per quanto riguarda la resa dei colori.

Per mostrare le potenzialità dei suoi notebook OLED, quindi, ASUS ha avviato il progetto In Search of Colors, avviando una collaborazione con i fotografi professionisti Eleonora Proietti e Manuel Bifari, fondatori della casa di produzione ME Productions. I due fotografi sono stati chiamati a realizzare scatti in diverse ambientazioni caratterizzate da elementi ben precisi (colori accessi, contrasti elevati, neri profondi) in grado di esaltare le potenzialità dei pannelli OLED dei notebook ASUS.

In Search of Colors: 5 motivi per scegliere i notebook OLED di ASUS

Il progetto In Search of Colors punta a definire 5 motivi fondamentali per cui scegliere i notebook OLED di ASUS. Questi punti sono stati testati e validati dai due fotografi professionisti chiamati a realizzare gli scatti, allegati di seguito, alla base del progetto. Ecco, quindi, i 5 motivi fondamentali per scegliere i notebook ASUS con display OLED:

Colori estremamente realistici : la tecnologia OLED consente di offrire agli utenti la possibilità di riprodurre tonalità cromatiche con elevata precisione, garantendo una qualità professionale delle immagini; i notebook OLED di ASUS possono contare sulla migliore gamma di colori della categoria (100% DCI-P3)

: la tecnologia OLED consente di offrire agli utenti la possibilità di riprodurre tonalità cromatiche con elevata precisione, garantendo una qualità professionale delle immagini; i notebook OLED di ASUS possono contare sulla migliore gamma di colori della categoria (100% DCI-P3) Neri profondi : non è certo un mistero che la resa del nero rappresenta un punto di forza dei pannelli OLED, in grado di riprodurre questo colore spegnendo il pixel; in questo modo, è possibile ottenere un nero più profondo e immagini più nitide con contrasti che vengono esaltati

: non è certo un mistero che la resa del nero rappresenta un punto di forza dei pannelli OLED, in grado di riprodurre questo colore spegnendo il pixel; in questo modo, è possibile ottenere un nero più profondo e immagini più nitide con contrasti che vengono esaltati Protezione degli occhi : i notebook OLED di ASUS presentano display che emetto fino al 70% di luce blu dannosa in meno rispetto ad un equivalente display LCD, riducendo il rischio di danni alla retina da esposizione prolungate ai display

: i notebook OLED di ASUS presentano display che emetto fino al 70% di luce blu dannosa in meno rispetto ad un equivalente display LCD, riducendo il rischio di danni alla retina da esposizione prolungate ai display Colori sempre vividi : anche con un livello di luminosità ridotto, i notebook OLED di ASUS garantiscono il 60% di volume di colore 3D in più rispetto agli schermi LCD con un’esperienza di visione sempre al top

: anche con un livello di luminosità ridotto, i notebook OLED di ASUS garantiscono il 60% di volume di colore 3D in più rispetto agli schermi LCD con un’esperienza di visione sempre al top Fluidità dell’immagine: i display OLED dei notebook ASUS garantiscono ottime performance anche con le immagini in movimento, grazie ad un tempo di risposta di 0,2 ms, il dato più veloce registrabile su di un portatile; le immagini sono senza sfocature e rendono meno affaticante lo scorrimento dei testi e delle pagine web oltre le transizioni veloci in video e il gameplay a bassa latenza

Ecco il commento di Eleonora Proietti e Manuel Bifari in merito ai display OLED dei notebook ASUS: “La resa dei colori nelle foto che abbiamo scattato e poi post-prodotto utilizzando lo schermo ASUS OLED del nostro laptop ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED è stata notevole. Questo tipo di tecnologia aiuta moltissimo nella percezione dei colori e soprattutto del nero per realizzare e godere di lavori fotografici quanto più vicini alla realtà e ricchi di dettagli”

Notebook ASUS: una gamma completa di prodotti con display OLED

ASUS ha oramai completato la sua gamma di notebook OLED proponendo soluzioni anche molto differenti con l’obiettivo di soddisfare le esigenze degli utenti. Tra i migliori prodotti disponibili c’è l’ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED che porta al debutto anche l’ASUS Dial, primo controller rotativo integrato in un computer portatile. Caratterizzato da un display OLED in 16:10 con risoluzione 4K e ideale per i creator, questo notebook è disponibile sull’ASUS Store.

Di grande interesse anche l’ASUS Vivobook Slate 13 OLED. Si tratta del primo 2 in 1 con display OLED touch. Il dispositivo ha una diagonale da 13,3 pollici e può contare sulla protezione del Gorilla Glass, sul trattamento anti-impronta e sulle certificazioni PANTONE Validated e Display HDR True Black 500. Il Vivobook Slate 13 OLED è disponibile su Amazon oltre che sullo store ufficiale.

La gamma ASUS include anche l’ASUS Vivobook Pro X OLED, disponibile nelle variant da 14 e 16 pollici con prezzi a partire da 1.199 euro. Si tratta della prima gamma di laptop OLED al mondo ad aver ricevuto la certificazione VESA Display HDR 600. Questo laptop è disponibile sull’ASUS Store. Da segnalare anche l’ottimo ASUS Vivobook 15 OLED con display da 15 pollici Nano Edge e audio Harman Kardon. Il laptop è disponibile in varie configurazioni (fino a Ryzen 5700u e Intel Core i7 di 11° generazione e con grafica NVIDIA GeForce MX350). I prezzi partono da 919 euro.

Tra i notebook ASUS con display OLED c’è spazio anche uno dei top di gamma dell’offerta dell’azienda, l’ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED con laptop da 15,6 pollici e touchscreen secondario da 14 pollici. Il laptop è configurabile con processore Intel Core fino a i9 e schede grafiche fino a RTX 3060. Il listino parte da 3.499 euro ed il laptop è disponibile sull’ASUS Store.

Da notare anche il convertibile ASUS ZenBook Flip S con display 4K OLED NanoEdge PANTONE Validated, acquistabile da 1.599 euro e disponibile anche su Amazon. Sono in arrivo, nelle prossime settimane, i nuovi ASUS Zenbook 14 OLED e ASUS Zenbook 14X OLED che potranno contare su di un display in 16:10 con pannello OLED HDR NanoEdge 2.8K e potranno contare su processori Intel Core di 12° generazione oppure sui processori AMD Ryzen 7 5000 H-Series.

