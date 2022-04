POCO Watch sarà il primo smartwatch del brand facente capo a Xiaomi ad approdare in Europa e in Italia e questo già lo sapevamo, ma adesso, prima del lancio ufficiale dell’indossabile, ne conosciamo anche il probabile design e le specifiche tecniche.

Tra le varie caratteristiche riportate spiccano la presenza di un display AMOLED di forma squadrata, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, la probabile dotazione di vari sistemi di tracciamento dedicati alla salute e una batteria che promette un’autonomia di tutto rispetto.

POCO Watch: ecco render e specifiche

POCO ha costruito la sua fama e le sue fortune sugli smartphone (e ce n’è uno molto atteso in arrivo anche in Italia), ma adesso si appresta a replicare la stessa ricetta anche con i wearable. Il punto di partenza di questo nuovo capitolo del brand cinese sarà POCO Watch, di cui oggi, grazie al lavoro della fonte con OnLeaks, scopriamo una galleria di immagini di qualità e anche le probabili specifiche tecniche.

Prima di tutto, POCO Watch dovrebbe essere dotato di uno schermo di forma squadrata con una lieve curvatura lungo i bordi. Si parla di una diagonale di 1,6 pollici e di un pannello AMOLED con risoluzione di 360 x 320 pixel. Sul lato destro della casa, i render mostrano un tasto fisico, che tornerà utile agli utenti per spostarsi nella UI. Le immagini ci fanno vedere anche una watch face colorata con vari indicatori per passi percorsi, calorie bruciate e percentuale di completamento dell’obiettivo giornaliero. L’orario, invece, occupa l’angolo in alto a destra della schermata.

A proposito di funzioni legate alla componente fitness e salute, POCO Watch dovrebbe essere dotato di un sensore ottico per la misurazione del battito cardiaco e di un tracker per l’ossigenazione del sangue (SpO2).

Quanto alle restanti caratteristiche dello smartwatch di POCO, la fonte parla altresì di una probabile resistenza all’acqua fino a 5 ATM. La batteria implementata per alimentare il tutto dovrebbe essere da 225 mAh, integrata in un corpo dal peso di 31 grammi e dalle dimensioni pari a 39,1 x 34,4 x 9,98 mm.

Il noto leaker riferisce anche che POCO Watch potrebbe arrivare sul mercato in un totale di tre colorazioni, vale a dire Black, Blue e Ivory, tutte visibili nei render.

POCO Buds Pro (Genshin Impact Edition)

POCO Watch non è l’unico wearable nei piani del popolare brand cinese e infatti dalla stessa fonte — anche qui grazie alla preziosa collaborazione del leaker OnLeaks — arrivano anche varie immagini render e interessanti dettagli tecnici sulle cuffie true wireless POCO Buds Pro (Genshin Impact Edition). Il design di questa edizione speciale è decisamente particolare (la colorazione è tutta un programma e probabilmente non incontrerà il gusto di tutti), la custodia di ricarica dispone sia della porta USB-C che del supporto alla ricarica wireless e le cuffie sono dotate di funzioni avanzate come ANC e modalità Transparency.

Come si evince dai render riportati di seguito, in questa Genshin Impact Edition delle POCO Buds Pro sia le cuffie che la custodia sono di colore rosso, con vari dettagli nei colori oro e marrone. Dalla fonte viene giustamente messa in evidenza la palese somiglianza con la Genshin Impact Edition delle Redmi AirDots 3 Pro.

A proposito di design, le POCO Buds Pro si presentano come delle cuffie true wireless di tipo in-ear e non mancano della certificazione IPX4, dunque dovrebbero prestarsi bene anche ad un utilizzo sportivo.

Tra le funzioni delle cuffie viene sottolineata la presenza della cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 35 dB e della dual transparency mode che, all’opposto, aiuta a rimanere perfettamente consapevoli dei rumori dell’ambiente circostante.

In mancanza di dettagli sui driver — particolare tutt’altro che trascurabile per delle cuffie —, al momento si riferisce solo della connettività Bluetooth 5.2. Infine, le POCO Buds Pro potrebbero garantire fino a 28 ore di autonomia con la custodia di ricarica, la quale supporterebbe sia la ricarica cablata via USB-C che quella senza fili.

Nessun dettaglio, al momento, su prezzi di listino e arrivo sul mercato.

