Lo smartwatch di POCO è emerso a febbraio e sarà prodotto da 70mai, una delle tante aziende di Xiaomi, che produce smartwatch e dash cam. Oggi apprendiamo che POCO Watch arriverà anche in Italia e in Europa.

Il primo smartwatch Xiaomi a marchio POCO arriverà in Italia

Xiaomitoday ha trovato tracce di POCO Watch in una delle piattaforme che certificano i dispositivi elettronici, la quale rivela ufficialmente il nome del primo smartwatch di POCO.

All’interno della certificazione il team ha rinvenuto evidenze che confermano l’arrivo di POCO Watch in Italia e in Europa.

Questo è abbastanza sorprendente considerando che di solito i prodotti del brand sono riservati al mercato indiano. Naturalmente è probabile che il dispositivo indossabile di POCO verrà presentato in India e solo successivamente arriverà nel Vecchio Continente.

Dal momento che sarà prodotto da 70mai, POCO Watch potrebbe sfoggiare un design uguale o simile a quello di 70mai Saphir, il primo smartwatch dell’omonima azienda.

Purtroppo al momento non abbiamo notizie riguardo al design, al prezzo e alla data di lancio di POCO Watch, ma sicuramente sarà uno smartwatch economico come tutti i prodotti dell’azienda e approderà in Italia entro qualche mese.

In copertina: Xiaomi Watch S1

Leggi anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Aprile 2022