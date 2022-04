In concomitanza con lo smartphone OnePlus Ace, il brand cinese OnePlus ha da poco presentato, in Cina, anche le nuove cuffie true wireless economiche OnePlus Buds N.

Si tratta di un paio di cuffie in-ear comunque dotate di caratteristiche tecniche interessanti per la fascia di prezzo nella quale vengono collocate, quella al di sotto dei 30€: scopriamole insieme.

OnePlus Buds N ufficiali in Cina: economiche ma promettenti

OnePlus ha ormai una discreta familiarità con le cuffie true wireless e le OnePlus Buds N vanno ad affiancare le già esistenti Buds Z2 e Buds Pro, completando la gamma che mancava l’appuntamento con la fascia bassa.

La nuova proposta di OnePlus va a scontrarsi con tutta una serie di cuffie economiche di svariati produttori cinesi (vedi Xiaomi/Redmi) e non solo, ma solo il tempo ci dirà se ne usciranno vincitrici o meno. Le premesse, comunque, sembrerebbero dargli almeno una possibilità.

Le OnePlus Buds N sono cuffie in-ear caratterizzate da un design ergonomico (pesano meno di 5 grammi ciascuna) che dovrebbe adattarsi bene al condotto uditivo (in confezione vi sono tre gommini per adattarle), e sono dotate di driver dinamici da 12,4 mm, ottimizzati per offrire bassi ricchi e corposi.

Un cerchio, in contrasto con il corpo bianco o nero delle cuffie, evidenzia la parte destinata ai controlli touch (cambio traccia, play-pausa, assistente vocale). Le cuffie, tuttavia, sono sprovviste del sensore che rileva quando vengono indossate, mancanza perdonabile vista la fascia di prezzo.

L’azienda promette fino a 7 ore di autonomia in riproduzione con una singola ricarica che salgono a 30 ore sfruttando una singola ricarica della custodia, dotata di una batteria da 480 mAh che supporta la ricarica flash: basteranno 10 minuti di ricarica per avere altre 5 ore di autonomia in riproduzione.

Tra le altre caratteristiche, rientra la cancellazione (non attiva) del rumore tramite un doppio microfono e l’interazione con l’intelligenza artificiale. Lato connettività, le OnePlus Buds N si affidano al Bluetooth 5.2 e promettono una latenza di soli 94 ms se usate in accoppiata con alcuni smartphone OnePlus.

Queste cuffie, infatti, danno il meglio di sé proprio se sfruttate come compagne di viaggio di uno smartphone OnePlus: in questo caso, vi è il supporto al Dolby Atmos (per OnePlus 7 e successivi) e al OnePlus Fast Pair (per OnePlus 6 e successivi).

Specifiche tecniche

Di seguito, vi proponiamo tutte le specifiche tecniche delle nuove OnePlus Buds N.

Dimensioni auricolare: 27,76 x 20,72 x 23,49 mm

x x Dimensioni custodia di ricarica: 67,9 x 35,5 x 28,68 mm

x x Peso auricolare: 4,82 g (colorazione bianca), 4,77 g (colorazione nera)

(colorazione bianca), (colorazione nera) Peso custodia di ricarica: 47,23 g (colorazione bianca), 50,33 g (colorazione nera)

(colorazione bianca), (colorazione nera) Driver dinamico da 12,4 mm Risposta in frequenza: da 20 a 20000 Hz Sensibilità del driver: 98 dB

Connettività: Bluetooth 5.2 con supporto a OnePlus Fast Pair Latenza di 94 ms (con alcuni smartphone OnePlus)

con supporto a Codec audio: AAC , Dolby Atmos

, Doppio microfono per la cancellazione del rumore

Comandi touch (cambio traccia, assistente vocale, play-pausa)

(cambio traccia, assistente vocale, play-pausa) Certificazione:

Batteria auricolare: 41 mAh Autonomia: fino a 7 ore di riproduzione con una ricarica

Batteria custodia di ricarica: 480 mAh con supporto alla ricarica rapida Autonomia: fino a 30 ore di riproduzione con una ricarica Ricarica rapida: 10 minuti per 5 ore di autonomia

con supporto alla ricarica rapida

Galleria del prodotto

Prezzo e disponibilità delle OnePlus Buds N

Le OnePlus Buds N sono già disponibili al pre-ordine sul sito ufficiale della divisione cinese di OPPO, nelle due colorazioni Moonlight White e Twilight Black, al prezzo di 199 yuan (circa 29€ al cambio). Le vendite partiranno ufficialmente il prossimo 26 aprile.

Così come OnePlus Ace verrà presentato in india come OnePlus 10R, anche queste cuffie true wireless arriveranno sul mercato indiano con un’altra identità: si chiameranno OnePlus Nord Buds. L’appuntamento è fissato per il 28 aprile 2022.

Non sappiamo ancora, tuttavia, se questi prodotti (sia lo smartphone che le cuffie) arriveranno anche dalle nostre parti.

